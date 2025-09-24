中台灣製造業缺工 逾900家公司資深移工任中階技術人力穩產能
台灣少子化加劇，青年普遍不願進入工廠，使中台灣精密機械、金屬加工及塑膠製品聚落長年面臨人力吃緊，勞動部自2022年起推動「移工留才久用方案」，開放資深移工轉任中階技術人力，至今已有中彰投逾900家廠商參與，反應相當踴躍。
勞動力發展署中彰投分署指出，過去業者多仰賴外籍移工補缺口，但因「移工在台最長不得超過12年」規定，往往人員培養成熟就必須離境，造成企業「留不住人」的困境，「移工留才久用方案」解除年限限制，讓企業能保留熟練人力，避免技術斷層。
台中錫昌科技公司專注齒輪研磨加工，過去為填補作業員缺口開始聘僱移工，近年連具技術背景的本地人力也難尋，去年公司將5名即將屆期的移工轉任中階技術人力，解決人力流失問題，也成為內部橋梁，協助其他移工操作機台，語言隔閡與技術傳承問題同步獲得改善。
錫昌科技開發部表示，中階技術人力需符合薪資門檻與技能條件，企業也須投入教育訓練與評量制度，才能凸顯與一般移工的差異。他們除協助傳承技術，還可擔任內部講師、編撰教材，使部門運作更具彈性，也提升移工工作動力與向心力。
統計顯示，今年中彰地區申請方案的業主前三名，分別為金屬製品製造業、機械設備製造業及塑膠製品製造業，有半導體封測大廠單一廠區留用14名菲律賓技術人員，全球手機鏡頭龍頭留用9名專業移工，全台最大印刷廠也留用能操作德日高階設備的多國籍技師，確保產線穩定並守住關鍵技術。
業者普遍認為「留才比引才更急」，缺工不只是人數不足，更牽涉技術傳承與產線穩定，一旦人才斷層，每隔幾年就得重複訓練新人，生產效率與技術保密都將受影響。
勞動力發展署表示，為讓更多業者掌握方案，9月至11月將在中台灣多地舉辦說明會，並設立「移工留才久用服務中心」單一窗口，協助廠商快速完成申請。
