高通執行長艾蒙：最早將於2028年推出6G預商用設備

高通2025年驍龍論壇於美國時間23日在夏威夷盛大登場，高通執行長艾蒙於專題演講中表示，已規畫最早將會在2028年推出6G預商用設備。

艾蒙提到，驅動AI未來的有六大趨勢，這些趨勢會相互協同運作，首先，AI會是新的使用者介面，由AI來理解人們的所言、所見，再來是由手機為核心轉變成代理為核心。以及運算架構將改變，當一切改變，運算當然也會改變，並需要一個全然不同的運算架構來實現，包括作業系統、軟體與晶片等都要重新設計來支援新體驗，也要有低功號、高效能的AI處理器，以及全新的記憶體架構等。

同時，模式運作也將演變為混合式，雲端會繼續扮演重要角色，並持續成長，負責吸納資料，然後進行模型訓練並微調，至於邊緣則將負責抓取資訊，快速思索並立即反應，還會微調模型，兩者將協同進行。

還有邊緣資料相關，則是新的邊緣裝置可以理解人們所輸入的各種訊息，包括人們的所言、所寫、所見，以及內容的前後脈絡，這些邊緣端的資料量將會非常龐大，讓既有拿來訓練模型的數據相形見絀，並且會不斷促使模型變得更完善。所以要思考如何部署AI，形成一個動態且具適應性的智慧網路。

另外，雲端與邊緣之間的連結將會非常重要，6G將會在其中負責連結，不但提高速度與頻寬，也會是一個智慧網路，能夠進行感知。

艾蒙提到，已規畫最早將會在2028年推出6G預商用設備，屆時將會具備大規模的感知智慧，並且可能出現在各種地方。