快訊

吳思瑤稱災變期徐榛蔚不在國內 羅智強批造謠吃人血饅頭

不光魚類和海鮮！英研究發現日常蔬菜裡也有「塑膠微粒」

羽球／戴資穎世界積分歸零！英球評讚球風優雅：最佳女單球員

聽新聞
0:00 / 0:00

模範移工暖心計畫 勞動部：為台灣打造國家雇主品牌

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

勞動部為感謝移工朋友對台灣經濟社會的貢獻，2025年持續舉辦模範移工表揚，並透過模範移工暖心計畫，與外交部及移工來源國駐台機構合作，邀請22名家屬跨越千里從母國來台，共同參與模範移工的榮譽頒獎典禮。

勞動部表示，這次有10位來自各行各業的模範移工，憑藉優秀的工作技能、積極的學習態度和熱心助人的表現，從雇主與地方政府推薦的90位移工名單中脫穎而出。勞動部除了制定多項友善移工政策，也透過暖心計畫讓移工朋友獲得異鄉打拼的動力，並感受到國家的重視。

來台工作12年的家庭看護工Ernawati獲獎時表示，「我的願望是在回到印尼前，能夠在台灣為自己留下一個證明」。Ernawati很開心能完成願望，更感動於能透過勞動部暖心計畫，與9年未見的老父親重聚。

在老人長照機構工作13年的阮氏天，把阿公阿嬤當作自己的家人般細心照顧。機構主管也發現阮氏天總是主動協助同鄉外籍同事融入工作現場，並展現出色的領導能力，因此協助她申請勞動部移工留才久用政策，讓她成功晉升為中階技術人力。

如今阮氏天已是機構看護們的「班長」，在家人的見證下獲頒模範移工的她感到很驕傲，她感性地說，「很感謝台灣政府的政策，讓我能做自己喜歡的工作更久一些。」

來自泰國的寬栽，是雲林製造工廠裡電焊技術職人。勞動部暖心計畫安排他到機場與家人驚喜相見；他9歲小兒子見到爸爸後，興奮地從椅子跳起來，奔向寬栽的懷抱。

為了養家，寬栽過去曾到不同的國家工作，並對台灣的友善特別印象深刻，他表示：「一下飛機就有機場服務站引導及說明，還有手冊和1955勞工諮詢申訴專線，讓我感到很安心」。

勞動部長洪申翰表示，勞動部致力於台灣成為跨國工作者第二個溫暖的家，希望移工朋友能在台灣安心工作，也留下美好的回憶。

洪申翰說，希望移工朋友們在台灣的旅程，能充滿意義並逐步實現自己的夢想。期待勞動部暖心計畫，讓移工對台灣多一份的認同感，為台灣打造國家雇主品牌，吸引更多優秀人才選擇在台灣深耕發展，為移工、雇主及社會創造三贏的共好。

移工 勞動部 機場

延伸閱讀

勞長專訪／育嬰留停彈性化但長照呢？洪申翰：長照3.0上路後檢視調整

勞長專訪／工安吊車尾！洪申翰：職災減災計畫下月上路 民間專業進場

勞長專訪／最低工資審議將登場 洪申翰：很多受貿易衝擊國家都調升

總統拋「1孩可聘外傭」挨罵 洪申翰：評估中將多聽各界意見

相關新聞

模範移工暖心計畫 勞動部：為台灣打造國家雇主品牌

勞動部為感謝移工朋友對台灣經濟社會的貢獻，2025年持續舉辦模範移工表揚，並透過模範移工暖心計畫，與外交部及移工來源國駐...

黃金瘋漲、狂創歷史新高 還有買點嗎？

黃金價格持續攀升，22日現貨黃金衝至每盎司3715美元，紐約黃金期貨則飆破每盎司3750美元。

流通商戰／百貨逆勢拚電商 不怕實體店業績更難做？

高基期、出國潮，還有匯率、關稅等不利因素疊加，今年百貨業經營可說是相當艱困，但令人意外的是，包括新光三越的skm online與beauty STAGE美麗台、SOGO plus、遠百ONLINE與微風的BreezeOnline等四大百貨電商的表現，反而以驚人幅度逆勢成長。為何百貨業不擔心旗下電商侵蝕自家實體通路業績？

外銷訂單600億美元寫最旺8月 年增19.5%寫連七紅佳績

經濟部昨（23）日發布8月外銷訂單600.2億美元，為歷年最旺的8月，優於預期，年增19.5%，連七紅。受惠AI需求持續...

關稅衝擊 傳產貨品接單疲弱

經濟部昨（23）日指出，8月我國基本金屬製品、塑橡膠製品、化學品等三項傳產貨品接單都是負成長，傳產貨類只剩機械產品受惠於...

環長：碳費課徵三路徑減壓 協助業界降低對等關稅衝擊

台灣將自明年起收取碳費，不過對等關稅衝擊產業，環境部長彭啓明昨（23）日透露，正與經濟部討論如何協助業界因應。目前共有三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。