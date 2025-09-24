模範移工暖心計畫 勞動部：為台灣打造國家雇主品牌

勞動部為感謝移工朋友對台灣經濟社會的貢獻，2025年持續舉辦模範移工表揚，並透過模範移工暖心計畫，與外交部及移工來源國駐台機構合作，邀請22名家屬跨越千里從母國來台，共同參與模範移工的榮譽頒獎典禮。

勞動部表示，這次有10位來自各行各業的模範移工，憑藉優秀的工作技能、積極的學習態度和熱心助人的表現，從雇主與地方政府推薦的90位移工名單中脫穎而出。勞動部除了制定多項友善移工政策，也透過暖心計畫讓移工朋友獲得異鄉打拼的動力，並感受到國家的重視。

來台工作12年的家庭看護工Ernawati獲獎時表示，「我的願望是在回到印尼前，能夠在台灣為自己留下一個證明」。Ernawati很開心能完成願望，更感動於能透過勞動部暖心計畫，與9年未見的老父親重聚。

在老人長照機構工作13年的阮氏天，把阿公阿嬤當作自己的家人般細心照顧。機構主管也發現阮氏天總是主動協助同鄉外籍同事融入工作現場，並展現出色的領導能力，因此協助她申請勞動部移工留才久用政策，讓她成功晉升為中階技術人力。

如今阮氏天已是機構看護們的「班長」，在家人的見證下獲頒模範移工的她感到很驕傲，她感性地說，「很感謝台灣政府的政策，讓我能做自己喜歡的工作更久一些。」

來自泰國的寬栽，是雲林製造工廠裡電焊技術職人。勞動部暖心計畫安排他到機場與家人驚喜相見；他9歲小兒子見到爸爸後，興奮地從椅子跳起來，奔向寬栽的懷抱。

為了養家，寬栽過去曾到不同的國家工作，並對台灣的友善特別印象深刻，他表示：「一下飛機就有機場服務站引導及說明，還有手冊和1955勞工諮詢申訴專線，讓我感到很安心」。

勞動部長洪申翰表示，勞動部致力於台灣成為跨國工作者第二個溫暖的家，希望移工朋友能在台灣安心工作，也留下美好的回憶。

洪申翰說，希望移工朋友們在台灣的旅程，能充滿意義並逐步實現自己的夢想。期待勞動部暖心計畫，讓移工對台灣多一份的認同感，為台灣打造國家雇主品牌，吸引更多優秀人才選擇在台灣深耕發展，為移工、雇主及社會創造三贏的共好。