圓祥與美國投資銀行簽MOU 共同推動雙特異性抗體全球開發與商業化布局

圓祥生技（6945）24日宣布，與一美國全球性投資銀行正式簽署合作備忘錄（MOU），將攜手推進圓祥雙特異性抗體的全球開發與商業化布局。

圓祥生技表示，該公司是台灣首家專注於雙特異性抗體研發的生技公司，藉由自主研發T-cube平台與OmniMab全人源抗體庫，已成功推進多項新藥於台灣與澳洲進行臨床試驗。

此投資銀行在全球生技授權與醫藥投資領域擁有豐富實績，曾主導多項指標性交易案。此次策略合作結合了圓祥在雙特異性抗體研發的核心技術優勢，與該全球性投資銀行在國際醫藥市場的專業經驗與策略資源，將加速新藥臨床開發，並拓展全球市場商機。

圓祥目前新藥研發管線包括進入臨床三期的IBI302（VEGF x Complement），臨床二期的AP505（PD-L1 x VEGF），以及進入臨床一期的AP203（PD-L1 x CD137）、AP402（p95HER2 x CD137）與AP601（CD73 x CD137），展現公司在雙特異性抗體治療領域的創新實力。