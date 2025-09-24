美時斥資200億收購NAGH 躍全球前20大專科製藥公司

製藥公司美時今天宣布已簽署最終協議，將以合計約6.58億美元（約新台幣200億元），收購New Alvogen Group Holdings,Inc.（簡稱NAGH）100%股權，持有Alvogen US，此為美國私人控股製藥公司，透過收購將讓美時成為全球前20大專科製藥公司。

美時副總經理沈燁指出，交易完成後，合併後試算營收及EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）將增加1倍，此交易為美時帶來互補的產品線，使產品總數達到將近100項。美國當地專屬的銷售團隊將強化美時的商業能力，美時同時也能受惠於當地具備優良FDA紀錄的製造廠。

他表示，此次交易結合兩大製藥公司，讓美時除了擁有在亞洲既有優勢外，更結合美國研發、製造與商業的能力，也讓美時能將專科藥品行銷至全世界，並能進入全世界最大的醫藥市場，推升未來成長。

沈燁表示，此交易隱含的企業價值高達約20億美元（新台幣605.78億元），交易結構包括現金、特別股以及與未來績效連動的或有績效獎金（earnout），此交易仍須取得相關主管機關核准。