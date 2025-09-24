快訊

1樓長輩逃不及…花蓮堰塞湖溢流光復鄉災情擴大 死亡攀升至14人

又有3颱了！博羅依颱風凌晨生成 最新路徑、對台影響出爐

不只光復鄉！花蓮卓溪鄉豪大雨土石流 縣府緊急宣布停班課

聽新聞
0:00 / 0:00

關稅衝擊 傳產貨品接單疲弱

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部昨（23）日指出，8月我國基本金屬製品、塑橡膠製品、化學品等三項傳產貨品接單都是負成長，傳產貨類只剩機械產品受惠於半導體設備需求，接單呈連七月正成長。

經濟部統計處長黃偉傑表示，美國對等關稅的確衝擊傳產，基本金屬接單受到影響，包括前端基本金屬及後端的金屬製品，如螺絲、螺帽、水五金等；此外，還要面臨中國大陸產能過剩的壓力。

黃偉傑分析，傳產都同樣面臨中國大陸產能過剩及對等關稅衝擊，加上今年上半年提前拉貨，影響下半年訂單，傳產需求疲弱。

他指出，四大傳產貨品接單中，僅機械產品接單成正成長，8月接單17.2億美元，月減2.7%，年增3%，主因自動化及半導體設備需求成長，並以接自美國增加0.8億美元較多。這也反映，美國半導體廠仍持續擴建中。

黃偉傑提及，在機械貨品中，工具機接單仍衰退，亦是受到對等關稅衝擊。

全球產業兩極化，與AI相關的產業接單亮麗，但與AI無關，例如傳產，接單持續疲弱。

經濟部表示，傳產受市場需求續疲，以及海外同業競爭，抑低接單動能，8月基本金屬外銷訂單年減9.3%、化學品年減9.5%、塑橡膠製品年減15.3%，僅機械產品因自動化設備需求持續成長，年增3%。

半導體 美國

延伸閱讀

大陸鋼鐵業產能過剩 加速淘汰低效產能企業

關稅衝擊！我三大傳產接單全倒 只剩「這貨品」靠半導體擴廠需求撐住

8月美國訂單創歷史新高 東協VS陸港訂單將黃金交叉？經部這麼說

連七紅！8月外銷訂單為600.2億美元 創歷史同月新高

相關新聞

黃金瘋漲、狂創歷史新高 還有買點嗎？

黃金價格持續攀升，22日現貨黃金衝至每盎司3715美元，紐約黃金期貨則飆破每盎司3750美元。

外銷訂單600億美元寫最旺8月 年增19.5%寫連七紅佳績

經濟部昨（23）日發布8月外銷訂單600.2億美元，為歷年最旺的8月，優於預期，年增19.5%，連七紅。受惠AI需求持續...

環長：碳費課徵三路徑減壓 協助業界降低對等關稅衝擊

台灣將自明年起收取碳費，不過對等關稅衝擊產業，環境部長彭啓明昨（23）日透露，正與經濟部討論如何協助業界因應。目前共有三...

流通商戰／百貨逆勢拚電商 不怕實體店業績更難做？

高基期、出國潮，還有匯率、關稅等不利因素疊加，今年百貨業經營可說是相當艱困，但令人意外的是，包括新光三越的skm online與beauty STAGE美麗台、SOGO plus、遠百ONLINE與微風的BreezeOnline等四大百貨電商的表現，反而以驚人幅度逆勢成長。為何百貨業不擔心旗下電商侵蝕自家實體通路業績？

關稅衝擊 傳產貨品接單疲弱

經濟部昨（23）日指出，8月我國基本金屬製品、塑橡膠製品、化學品等三項傳產貨品接單都是負成長，傳產貨類只剩機械產品受惠於...

總量管制碳交易 十家有機會

台灣預計2027年實施總量管制碳交易（ETS），環境部長彭啓明昨（23）日表示，明年下半年展開試辦，粗估有20至30家企...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。