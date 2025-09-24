聽新聞
0:00 / 0:00
關稅衝擊 傳產貨品接單疲弱
經濟部昨（23）日指出，8月我國基本金屬製品、塑橡膠製品、化學品等三項傳產貨品接單都是負成長，傳產貨類只剩機械產品受惠於半導體設備需求，接單呈連七月正成長。
經濟部統計處長黃偉傑表示，美國對等關稅的確衝擊傳產，基本金屬接單受到影響，包括前端基本金屬及後端的金屬製品，如螺絲、螺帽、水五金等；此外，還要面臨中國大陸產能過剩的壓力。
黃偉傑分析，傳產都同樣面臨中國大陸產能過剩及對等關稅衝擊，加上今年上半年提前拉貨，影響下半年訂單，傳產需求疲弱。
他指出，四大傳產貨品接單中，僅機械產品接單成正成長，8月接單17.2億美元，月減2.7%，年增3%，主因自動化及半導體設備需求成長，並以接自美國增加0.8億美元較多。這也反映，美國半導體廠仍持續擴建中。
黃偉傑提及，在機械貨品中，工具機接單仍衰退，亦是受到對等關稅衝擊。
全球產業兩極化，與AI相關的產業接單亮麗，但與AI無關，例如傳產，接單持續疲弱。
經濟部表示，傳產受市場需求續疲，以及海外同業競爭，抑低接單動能，8月基本金屬外銷訂單年減9.3%、化學品年減9.5%、塑橡膠製品年減15.3%，僅機械產品因自動化設備需求持續成長，年增3%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言