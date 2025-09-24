外銷訂單600億美元寫最旺8月 年增19.5%寫連七紅佳績

經濟部昨（23）日發布8月外銷訂單600.2億美元，為歷年最旺的8月，優於預期，年增19.5%，連七紅。受惠AI需求持續強勁，下半年消費性電子產品進入銷售旺季，可望挹注接單動能，全年外銷接單有機會再創新高、且呈兩位數成長。

今年前八月累計接單金額4,541.5億美元，創同期新高，年增21.1%。因AI、高效能運算（HPC）及雲端產業需求延續，經濟部預測，9月接單金額約640億美元至660億美元，年增19%至22.7%。預期第3季接單金額1,845億美元至1,865億美元，年增19.8%至21.1%。

經濟部統計處長黃偉傑表示，原本伺服器廠商反映，8月受制於新舊產品交替，對接單預估較為保守，沒想到交替期影響不大；此外消費新品備貨潮出現，9月也會更明顯。

黃偉傑也說，消費新品備貨潮從半導體到記憶體等，iPhone 17系列新機的「蘋果光」都已涵蓋在AI需求上。在美國232條款關稅未確定前，AI需求有望持續強勁，半導體先進製程及伺服器等訂單持續暢旺。

黃偉傑表示，除AI需求及消費新品備貨潮，每年第4季是歐美傳統消費旺季，惟廠商目前仍未反映備貨，是否會因上半年提前拉貨，而出現旺季不旺、或旺季仍旺，有待觀察。

簡言之，下半年接單情勢，主要觀察232條款確定後，是否影響台灣AI鏈接單，及今年年底歐美消費旺季，是否會因上半年提前拉貨潮而旺季不旺。

黃偉傑樂觀認為，在AI需求帶動及進入接單旺季，未來只要平均每月接單金額超過550億美元，全年接單金額有機會創新高、且達到兩位數成長。

受惠新興科技應用浪潮，消費性電子新品備貨動能增溫，資訊通信產品、電子產品接單亮麗。經濟部統計指出，8月資訊通信產品接單170.6億美元，創同期最佳，月減2.8%，年增20.6%，主因伺服器、網通產品、顯示卡等訂單成長。

8月電子產品接單248.8億美元，也是同期新高，月增3.4%，年增39.5%，主要是IC製造、PCB、封測等接單成長。