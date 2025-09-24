快訊

外銷訂單600億美元寫最旺8月 年增19.5%寫連七紅佳績

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
進出口示意圖。圖／AI生成
進出口示意圖。圖／AI生成

經濟部昨（23）日發布8月外銷訂單600.2億美元，為歷年最旺的8月，優於預期，年增19.5%，連七紅。受惠AI需求持續強勁，下半年消費性電子產品進入銷售旺季，可望挹注接單動能，全年外銷接單有機會再創新高、且呈兩位數成長。

今年前八月累計接單金額4,541.5億美元，創同期新高，年增21.1%。因AI、高效能運算（HPC）及雲端產業需求延續，經濟部預測，9月接單金額約640億美元至660億美元，年增19%至22.7%。預期第3季接單金額1,845億美元至1,865億美元，年增19.8%至21.1%。

經濟部統計處長黃偉傑表示，原本伺服器廠商反映，8月受制於新舊產品交替，對接單預估較為保守，沒想到交替期影響不大；此外消費新品備貨潮出現，9月也會更明顯。

黃偉傑也說，消費新品備貨潮從半導體到記憶體等，iPhone 17系列新機的「蘋果光」都已涵蓋在AI需求上。在美國232條款關稅未確定前，AI需求有望持續強勁，半導體先進製程及伺服器等訂單持續暢旺。

黃偉傑表示，除AI需求及消費新品備貨潮，每年第4季是歐美傳統消費旺季，惟廠商目前仍未反映備貨，是否會因上半年提前拉貨，而出現旺季不旺、或旺季仍旺，有待觀察。

簡言之，下半年接單情勢，主要觀察232條款確定後，是否影響台灣AI鏈接單，及今年年底歐美消費旺季，是否會因上半年提前拉貨潮而旺季不旺。

黃偉傑樂觀認為，在AI需求帶動及進入接單旺季，未來只要平均每月接單金額超過550億美元，全年接單金額有機會創新高、且達到兩位數成長。

受惠新興科技應用浪潮，消費性電子新品備貨動能增溫，資訊通信產品、電子產品接單亮麗。經濟部統計指出，8月資訊通信產品接單170.6億美元，創同期最佳，月減2.8%，年增20.6%，主因伺服器、網通產品、顯示卡等訂單成長。

8月電子產品接單248.8億美元，也是同期新高，月增3.4%，年增39.5%，主要是IC製造、PCB、封測等接單成長。

消費 AI

相關新聞

黃金瘋漲、狂創歷史新高 還有買點嗎？

黃金價格持續攀升，22日現貨黃金衝至每盎司3715美元，紐約黃金期貨則飆破每盎司3750美元。

外銷訂單600億美元寫最旺8月 年增19.5%寫連七紅佳績

經濟部昨（23）日發布8月外銷訂單600.2億美元，為歷年最旺的8月，優於預期，年增19.5%，連七紅。受惠AI需求持續...

環長：碳費課徵三路徑減壓 協助業界降低對等關稅衝擊

台灣將自明年起收取碳費，不過對等關稅衝擊產業，環境部長彭啓明昨（23）日透露，正與經濟部討論如何協助業界因應。目前共有三...

流通商戰／百貨逆勢拚電商 不怕實體店業績更難做？

高基期、出國潮，還有匯率、關稅等不利因素疊加，今年百貨業經營可說是相當艱困，但令人意外的是，包括新光三越的skm online與beauty STAGE美麗台、SOGO plus、遠百ONLINE與微風的BreezeOnline等四大百貨電商的表現，反而以驚人幅度逆勢成長。為何百貨業不擔心旗下電商侵蝕自家實體通路業績？

關稅衝擊 傳產貨品接單疲弱

經濟部昨（23）日指出，8月我國基本金屬製品、塑橡膠製品、化學品等三項傳產貨品接單都是負成長，傳產貨類只剩機械產品受惠於...

總量管制碳交易 十家有機會

台灣預計2027年實施總量管制碳交易（ETS），環境部長彭啓明昨（23）日表示，明年下半年展開試辦，粗估有20至30家企...

