8月美國訂單223億美元創高 年增33% 東協金額107億美元逼近陸港

美國對AI需求強強滾，經濟部昨（23）日指出，8月來自美國訂單達223億美元，創歷年單月新高，年增幅達33.6％。此外，8月自東協接單107.2億美元，已經接近自中國大陸及香港接單111億美元，幾乎接近黃金交叉。

8月美國訂單達223億美元，月增3.3%，年增33.6%，以半導體等電子產品增加46.3億美元、年增65.5%最多。經濟部統計處長黃偉傑表示，美國資料中心需求龐大，即便資料中心是建在世界各地，都是從美國下單，主要是半導體、伺服器訂單增加。

前八月美國訂單1,609.2億美元，年增34.2％，占整體外銷訂單比重達35.4％。

經濟部統計，8月自東協接單107.2億美元，月增5.2%，年增40.3%，以電子產品增加15.5億美元、67.6%最多，資訊通信產品增加12.6億美元、50.9%次之。

8月自中國大陸以及香港接單111億美元，月減4%，年減0.7%，以資訊通信產品減少2.2億美元或減18.8%較多。

黃偉傑分析，從川普1.0至2.0供應鏈快速移轉中，東協是主要受惠者；現在美國對東協對等關稅底定，帶動投資及需求。

至於中國大陸，黃偉傑分析，中國大陸上半年出口提升，但內需及投資則相對疲弱；進入下半年，中國大陸出口動能已無法再拉升，經濟成長出現趨緩的現象，中國大陸當局也發現內卷對經濟不利，已開始限縮鋼鐵業增產，以穩定經濟。

觀察累計外銷訂單金額，前八月自陸港接單881.8億美元，自東協接單821.5億美元，差距並不大。

未來東協接單是否將超越中國大陸及香港？黃偉傑認為，這要看中國大陸經濟調整情況，如果調整得好，中國大陸也是能很快反彈，現在尚難判定。

其餘市場方面，8月來自歐洲訂單共69.3億美元，月減11.6%，年減0.3%，以基本金屬減少29.3%較多，惟資訊通信產品增3.7%，抵銷部分減幅。

8月自日本接單31.4億美元，月減8.3%，年增21%，以電子產品增31%較多，其他產品（如遊戲機等）增加54.2%。