普發現金 不增設「不領」選項

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

普發現金1萬元預計最快10月啟動，民間人士發起拒領1萬，行政院一度研議在領取頁面新增「不領」選項，但經過評估，政院昨（23）日宣布，為避免資安風險，決定維持既有五種領取管道，不再增設其他頁面。

據政院初步規劃，普發現金發放方式比照2023年模式，包括特定對象直接入帳（如領年金、領補助、老人津貼等）、上網登記入帳、ATM領現、郵局領現、特定偏鄉造冊發放等共五種。

玄奘大學宗教系教授釋昭慧日前在網路上號召民眾，發起「拒領1萬、回捐國家」連署，建議政府應在既有的領取方式之外，增設第六選項，讓有意者能選擇不領補助，直接將款項匯入「國家續命專款」。行政院長卓榮泰上周與釋昭慧會面後，肯定釋昭慧心意，指示財政部研擬增設「不領取普發現金」選項的可行性。

經過研議，行政院發言人李慧芝表示，關於普發現金議題，政府尊重每一位國人的自由選擇。對於民間團體提議，政院需考量成本與安全問題，在相關部會研議後，認為若增設不領取頁面，須建置另一套身分驗證系統，否則勢將增加個資被冒用的認證風險，若要額外建置系統，恐延宕整體時程。

因此，行政院決定維持原有的領取管道，不增設額外的頁面，讓接下來發放現金的過程更單純順暢。相關考量已向民間團體說明。

據規劃，六類民眾可領取1萬元，包括在國內現有戶籍國民、領取期間出生的新生兒、有永久居留許可外國人、有居留許可的無戶籍國民、有居留許可的外籍或陸港澳配偶、具中華民國國籍的政府駐外人員及眷屬。

普發現金 國民 新生兒

