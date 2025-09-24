無人機國家隊 晶片、通訊、影像…各有所長

無人機國家隊七小龍入列，從晶片、通訊、影像、平台到無人載具控制器各有所長，中光電（5371）主導台灣首套可量產AI影像晶片平台，易發開發飛控與載具驗證平台，英濟專注AI智慧系統開發與整合，海華投入AI影像模組，智邦打造高效能無人載具控制器。

台灣無人機出貨量第一大廠中光電智能機器人，研發台灣首套可量產AI影像晶片平台，將優先導入警政、國防等市場，減少依賴中國大陸製造的無人機產品，預期三年累積產值可達10億元，也成為自主空域科技新里程碑。

易發負責開發飛控與載具驗證平台，以國產微控制器為核心，與全球主流開源軟體高度相容，提升飛控精準度與穩定性，能支援物流、測繪、巡檢等多元應用場景。

英濟積極轉型AI智慧系統開發與整合，研發智慧無人載具（UAV）的AI視覺運算模組，搶攻無人機商機。

無線模組及數位影像模組廠海華與台廠合作無人機應用，打造短、中、長距離的連接解決方案，可望年底推出相關產品，AI影像模組也切入無人機及機器人應用。

此次智邦投入高效能無人載具控制器，強打抗高擾與多場域。七、八年前智邦曾與經緯航太科技合作，以戶外基地台、60GHz加5GHz雙頻戶外型，串連經緯航太無人載具與救災平台，打造智慧救災無線通訊方案。