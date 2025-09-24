快訊

無人機國家隊 晶片、通訊、影像…各有所長

經濟日報／ 記者劉芳妙李珣瑛黃晶琳／台北報導

無人機國家隊七小龍入列，從晶片、通訊、影像、平台到無人載具控制器各有所長，中光電（5371）主導台灣首套可量產AI影像晶片平台，易發開發飛控與載具驗證平台，英濟專注AI智慧系統開發與整合，海華投入AI影像模組，智邦打造高效能無人載具控制器。

台灣無人機出貨量第一大廠中光電智能機器人，研發台灣首套可量產AI影像晶片平台，將優先導入警政、國防等市場，減少依賴中國大陸製造的無人機產品，預期三年累積產值可達10億元，也成為自主空域科技新里程碑。

易發負責開發飛控與載具驗證平台，以國產微控制器為核心，與全球主流開源軟體高度相容，提升飛控精準度與穩定性，能支援物流、測繪、巡檢等多元應用場景。

英濟積極轉型AI智慧系統開發與整合，研發智慧無人載具（UAV）的AI視覺運算模組，搶攻無人機商機。

無線模組及數位影像模組廠海華與台廠合作無人機應用，打造短、中、長距離的連接解決方案，可望年底推出相關產品，AI影像模組也切入無人機及機器人應用。

此次智邦投入高效能無人載具控制器，強打抗高擾與多場域。七、八年前智邦曾與經緯航太科技合作，以戶外基地台、60GHz加5GHz雙頻戶外型，串連經緯航太無人載具與救災平台，打造智慧救災無線通訊方案。

AI 無人機 平台

相關新聞

黃金瘋漲、狂創歷史新高 還有買點嗎？

黃金價格持續攀升，22日現貨黃金衝至每盎司3715美元，紐約黃金期貨則飆破每盎司3750美元。

外銷訂單600億美元寫最旺8月 年增19.5%寫連七紅佳績

經濟部昨（23）日發布8月外銷訂單600.2億美元，為歷年最旺的8月，優於預期，年增19.5%，連七紅。受惠AI需求持續...

環長：碳費課徵三路徑減壓 協助業界降低對等關稅衝擊

台灣將自明年起收取碳費，不過對等關稅衝擊產業，環境部長彭啓明昨（23）日透露，正與經濟部討論如何協助業界因應。目前共有三...

流通商戰／百貨逆勢拚電商 不怕實體店業績更難做？

高基期、出國潮，還有匯率、關稅等不利因素疊加，今年百貨業經營可說是相當艱困，但令人意外的是，包括新光三越的skm online與beauty STAGE美麗台、SOGO plus、遠百ONLINE與微風的BreezeOnline等四大百貨電商的表現，反而以驚人幅度逆勢成長。為何百貨業不擔心旗下電商侵蝕自家實體通路業績？

關稅衝擊 傳產貨品接單疲弱

經濟部昨（23）日指出，8月我國基本金屬製品、塑橡膠製品、化學品等三項傳產貨品接單都是負成長，傳產貨類只剩機械產品受惠於...

總量管制碳交易 十家有機會

台灣預計2027年實施總量管制碳交易（ETS），環境部長彭啓明昨（23）日表示，明年下半年展開試辦，粗估有20至30家企...

