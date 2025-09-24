總量管制碳交易 十家有機會

台灣預計2027年實施總量管制碳交易（ETS），環境部長彭啓明昨（23）日表示，明年下半年展開試辦，粗估有20至30家企業適合加入，又以中鋼（2002）、日月光、友達光電、台泥、台塑、台電、台積電、聯電、永豐餘、東和鋼鐵等十業者最有機會。

彭啓明表示，企業真實減碳成本比碳費高很多，以台積電為例，每噸減碳成本約3,000至5,000元，甚至可能上萬元，「只有回到ETS制度，從市場決定碳價，才能驅動更多企業願意減碳。」

彭啓明指出，台版ETS將於2027年實施，環境部計畫先由「減碳模範生」企業加入ETS制度，估算大約有20至30家非常合適，其中有十家今年6月與環境部一同赴歐洲學習，「這十家最有機會」。十家企業分別為中鋼、日月光、友達光電、台泥、台塑、台電、台積電、聯電、永豐餘、東和鋼鐵。

他說，目前環境部很努力與經濟部一起跟產業溝通，希望打造台版ETS，特別是可以結合綠色金融，如此一來減碳力道才會更大。

彭啓明說，台灣碳權交易所（TCX）今年6月27日與歐洲能源交易所（EEX）簽署MOU，預估明年下半年會有一個試行平台。

環境部昨日舉辦「2025亞洲碳定價論壇」，日本代表介紹日本GX-ETS的制度架構與推行策略，「從自願到強制」，初期鼓勵企業在「GX聯盟」中自願交易，逐步過渡至強制性市場；南韓代表分享ETS最新發展與推動現況，覆蓋範圍廣，並已邁入允許金融機構等第三方參與階段，增加市場流動性；印尼代表則分享推動經驗，最顯著特色是採取「行業先行」模式，初期聚焦占全國排放量大宗的燃煤發電業，逐步擴大至其他產業。