快訊

1樓長輩逃不及…花蓮堰塞湖溢流光復鄉災情擴大 死亡攀升至14人

又有3颱了！博羅依颱風凌晨生成 最新路徑、對台影響出爐

不只光復鄉！花蓮卓溪鄉豪大雨土石流 縣府緊急宣布停班課

聽新聞
0:00 / 0:00

總量管制碳交易 十家有機會

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

台灣預計2027年實施總量管制碳交易（ETS），環境部長彭啓明昨（23）日表示，明年下半年展開試辦，粗估有20至30家企業適合加入，又以中鋼（2002）、日月光、友達光電、台泥、台塑、台電、台積電、聯電、永豐餘、東和鋼鐵等十業者最有機會。

彭啓明表示，企業真實減碳成本比碳費高很多，以台積電為例，每噸減碳成本約3,000至5,000元，甚至可能上萬元，「只有回到ETS制度，從市場決定碳價，才能驅動更多企業願意減碳。」

彭啓明指出，台版ETS將於2027年實施，環境部計畫先由「減碳模範生」企業加入ETS制度，估算大約有20至30家非常合適，其中有十家今年6月與環境部一同赴歐洲學習，「這十家最有機會」。十家企業分別為中鋼、日月光、友達光電、台泥、台塑、台電、台積電、聯電、永豐餘、東和鋼鐵。

他說，目前環境部很努力與經濟部一起跟產業溝通，希望打造台版ETS，特別是可以結合綠色金融，如此一來減碳力道才會更大。

彭啓明說，台灣碳權交易所（TCX）今年6月27日與歐洲能源交易所（EEX）簽署MOU，預估明年下半年會有一個試行平台。

環境部昨日舉辦「2025亞洲碳定價論壇」，日本代表介紹日本GX-ETS的制度架構與推行策略，「從自願到強制」，初期鼓勵企業在「GX聯盟」中自願交易，逐步過渡至強制性市場；南韓代表分享ETS最新發展與推動現況，覆蓋範圍廣，並已邁入允許金融機構等第三方參與階段，增加市場流動性；印尼代表則分享推動經驗，最顯著特色是採取「行業先行」模式，初期聚焦占全國排放量大宗的燃煤發電業，逐步擴大至其他產業。

台積電 減碳 東和鋼鐵

延伸閱讀

彭啓明：因應美對等關稅 擬碳費折扣或分期措施

民眾今抗議名間焚化爐環評 彭啓明：地方都要有處理垃圾的能力

影／德國廢核難達淨零碳排 彭啟明：未來乾淨核能可列選項

環境部顧問稱非核是淨零的挑戰 彭啓明：期待新核能技術

相關新聞

黃金瘋漲、狂創歷史新高 還有買點嗎？

黃金價格持續攀升，22日現貨黃金衝至每盎司3715美元，紐約黃金期貨則飆破每盎司3750美元。

外銷訂單600億美元寫最旺8月 年增19.5%寫連七紅佳績

經濟部昨（23）日發布8月外銷訂單600.2億美元，為歷年最旺的8月，優於預期，年增19.5%，連七紅。受惠AI需求持續...

環長：碳費課徵三路徑減壓 協助業界降低對等關稅衝擊

台灣將自明年起收取碳費，不過對等關稅衝擊產業，環境部長彭啓明昨（23）日透露，正與經濟部討論如何協助業界因應。目前共有三...

流通商戰／百貨逆勢拚電商 不怕實體店業績更難做？

高基期、出國潮，還有匯率、關稅等不利因素疊加，今年百貨業經營可說是相當艱困，但令人意外的是，包括新光三越的skm online與beauty STAGE美麗台、SOGO plus、遠百ONLINE與微風的BreezeOnline等四大百貨電商的表現，反而以驚人幅度逆勢成長。為何百貨業不擔心旗下電商侵蝕自家實體通路業績？

關稅衝擊 傳產貨品接單疲弱

經濟部昨（23）日指出，8月我國基本金屬製品、塑橡膠製品、化學品等三項傳產貨品接單都是負成長，傳產貨類只剩機械產品受惠於...

總量管制碳交易 十家有機會

台灣預計2027年實施總量管制碳交易（ETS），環境部長彭啓明昨（23）日表示，明年下半年展開試辦，粗估有20至30家企...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。