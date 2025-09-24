環長：碳費課徵三路徑減壓 協助業界降低對等關稅衝擊

台灣將自明年起收取碳費，不過對等關稅衝擊產業，環境部長彭啓明昨（23）日透露，正與經濟部討論如何協助業界因應。目前共有三大方向減輕業者壓力，包含碳費打折、分期、緩繳（延期），協助度過難關。

環境部昨日舉辦「2025亞洲碳定價論壇」，邀請歐洲、亞鄰國家碳市場專家，與台灣產官學研探討全球碳交易制度發展趨勢與挑戰。

彭啓明觀察，在關稅衝擊下，有些企業營收比往年更好，但有些企業營運卻比往年更辛苦，呈現「M型化」現象。

由於碳費明年將開始收費，環境部正與經濟部討論如何協助受關稅衝擊產業，目前有三大協助方向，包含碳費打折、分期、緩繳。

首先是碳費打折。環境部先前已表示，產業若受到關稅衝擊達一定程度，可適用高碳洩漏風險事業，也就是碳費可打兩折計算。

對於有多少業者、哪些行業可納入打折適用範圍？彭啓明表示，仍要待最後台美關稅談判結果出爐後，才能定案。

其次是分期繳費。現行的「碳費收費辦法」中，已有授權條文，若因天災、疫情或其他不可歸責事由，可申請分期繳納，不過需加計利息。

據了解，環境部正在研議，擬以紓困方式，針對受影響產業透過專案，可享有免利息分期繳費。

第三是緩繳，也就是延期繳費。據悉，環境部規劃方向是參考財政部租稅紓困作法，針對受影響產業，可申請免息延期繳納。

彭啓明指出，營收好的企業，因不受衝擊，須繳碳費可能更多，但受衝擊企業則希望能維持競爭力、繼續生存，環境部正與經濟部討論如何幫助企業度過難關，讓企業可以活得更好。

他表示，明年首度收碳費，預估初步約收入40多億，不算太多，「先求有，再求好」，碳費設計是以穩健為主。

昨日論壇上，有德國代表提到要達到淨零排放，但沒有使用核能會有困難。彭啓明表示，德國在最新能源報告裡提到，2030年再生能源要達到八成，但針對核能目前尚無定論，全球對於核能或新核能討論仍在進行，這是可以期待的，「我們也不排斥」，如果有更安全、沒有核廢料的新技術，都會持續關注。