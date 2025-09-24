無人機研發補助選定七案 合計3.2億元 海華科技、中光電智能機器人等上榜

為加強無人機關鍵技術發展，經濟部昨（23）日表示，日前已通過七案「無人機關鍵晶片及模組自主開發研發補助計畫」，合計3.26億元，包含海華科技（3694）、中光電智能機器人、英濟、智邦科技、威力工業網絡、台灣希望創新及易發精機。

配合晶片驅動台灣產業創新方案，經濟部表示，此次計畫聚焦發展AI影像晶片及低成本飛控板，共17案申請，最終選出七件具高度技術創新及市場潛力案件，希望加速無人機關鍵技術發展，開創新機會。

第一案是由海華科技與台灣希望合作，要以「先進無人機AI影像模組」為核心，開發具高精度與抗干擾能力的AI影像平台，計畫將採聯發科Genio 720晶片，並廣泛應用於災防與智慧物流等領域，研發投入逾2億元，並同步展開國際專利布局。

第二案是由中光電智能機器人、芯鼎科技攜手開發台灣首套可量產AI影像晶片平台，將採6奈米製程開發晶片，整合ISP、NPU與GPU，最高支援100MP拍照與8K錄影，成果優先導入警政、國防等市場，減少對陸製無人機依賴，預期三年累積產值可達10億元。

第三案是英濟的無人機AI影像處理及辨識開發計畫，結合雷射快速掃描與數據計算特性，並整合鏡頭、熱成像等空間運算技術，達成軟硬體與現實空間互動的目標，將有利於智慧載具推廣至更多實際應用領域，例如安保、倉儲、農業、消防、救難等應用場景。

第四案是智邦科技，將整合跨平台通訊技術，與本土供應鏈合作投入開發高效能無人載具控制器及長距離遙控器無線傳輸模組，規劃四重點：晶片故障後自動備援切換、長距離低延遲通訊穩定傳輸、城市場域電磁干擾抗性提升、極端氣候與不同載重耐受能力。

第五案是威力工業網絡與和迪攜手研發國產晶片飛控系統，並以系統整合為核心，串接飛控、通訊、動力與地面控制站模組，建立從設計、樣機、測試到 OEM/ODM量產的一條龍能力，提升國產無人機的可用性與供應鏈自主。

第六案是台灣希望創新結合亞信電子國產高效雙核微處理器，打造新一代高性能無人機飛控模組，處理速度可與國際主流產品並駕齊驅，計畫亦同步推出馬達控制器、長距離通訊、高精度定位及電源管理等多項零組件，逐步建構「國機國造」基礎。

第七案是由易發精機開發無人機飛控與載具驗證平台，以國產微控制器為核心，具備與全球主流開源飛控軟體高度相容特性，可持續優化飛行控制演算法，將有助無人機自主關鍵技術商業化落地。