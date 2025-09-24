聽新聞
反制南非 我祭晶片等47貨品禁令

聯合報／ 記者林海／台北報導

針對南非官方先前片面公告將台灣兩辦事處更名、降等，經濟部昨天提出反制措施，公告出口南非的積體電路、晶片、記憶體等四十七項貨品，應先經過經濟部核准。

經濟部指出，南非政府自二○二四年迫台灣遷移代表處以來，屢次不顧政府呼籲，配合大陸對台灣施壓、更名、降級，以及緩發簽證等相關作為，已對國家安全及公共安全的保障構成危害，且對台灣經濟貿易正常發展有不利影響或不利影響的疑慮，因此公告部分貨品輸往南非應事先經經濟部核准，在危害消失前，暫停核發許可。這也是為維護國家主權、安全及經貿正常發展，所採取貿易限制措施。

經濟部在國貿署官網預告修正「自由貿易港區事業輸往國外應經核准之貨品」、預告修正「暫停特定國家或地區或特定貨品之輸出入或採取其他必要措施」，而公文中也表明，這次公告目的是為防止貨品經由自由貿易港區輸往南非。

