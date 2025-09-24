聽新聞
關稅衝擊／明年碳費 環長擬打折、緩繳方案
台灣將自明年起收取碳費，不過對等關稅衝擊產業，環境部長彭啓明昨天透露，正與經濟部討論如何協助業界因應。目前共有三大方向減輕業者壓力，包含碳費打折、分期、緩繳（延期），協助度過難關。
為深化國際碳定價政策交流，尋求我國中長期碳定價策略最佳路徑，環境部昨舉辦「二○二五亞洲碳定價論壇」。由於碳費明年將開始繳納，彭啓明說，正在與經濟部討論如何協助這些受到關稅衝擊的產業，所以還有多少業者以符合特殊經濟情況而被列入高碳洩漏係數產業中，要等最後關稅的結果出來才能定案。
彭啓明透露，目前協助的方向有三個，包括有些產業可能不是傳統上認定的高碳洩漏產業，但因關稅衝擊，可暫時給予一些折扣、分期或緩繳。他說，因為關稅的衝擊，好的企業營收比往年更好，但有些企業營運卻比往年更辛苦，呈現Ｍ型化。
彭啓明指出，營收好的企業，因不受衝擊，繳的碳費可能更多，但受衝擊的企業則希望他們能維持競爭力、繼續生存，所以目前環境部和經濟部討論，如何幫助這些企業度過難關，暫時給一點紓困或緩繳，讓這些企業可以活得更好。碳費初步規劃大概有四十多億元，後來因為「先求有，再求好」，所以碳費設計上是以穩健為主。
