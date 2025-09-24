快訊

台壽攜手彰檢 校園防詐「3不3要」

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

防詐金融教育前進中台灣校園中信金控子公司台灣人壽廿二日於逢甲大學舉辦防詐講座，台灣人壽董事長許舒博、總經理莊中慶、獨董許文彥等高層首度總動員，攜手檢察官前進校園推廣金融防詐教育，上百名學生熱情參與，台灣人壽吉祥物台灣阿龍也擔任反詐大使與學生互動，播放改編版台灣阿龍主題曲「天天都是防詐天」，用熟悉的音樂旋律扎根防詐知識，期望更多青世代成為反詐種子。

台灣人壽二○二二年起將防詐納入公司治理，推動多元全齡防詐宣導，並推出官方短碼簡訊「68688」，保障客戶免於釣魚簡訊詐騙。許舒博說，防詐不僅是全民重要的課題，更是企業的社會責任，台灣人壽在第一線致力落實識詐防詐，期望守護客戶財務安全。莊中慶則感嘆被詐騙的多數是中高齡族群，勉勵學生強化自身識詐能力外，更要把防詐知識帶給親朋好友。

「被害年齡冠軍是十八至廿三歲的年輕族群。」彰化地檢署主任檢察官林俊杰說，年輕學子成為詐團眼中肥羊，呼籲「三不三要」口訣，不提供金融帳戶及提款卡，不聽陌生人指示操作提款機匯款，不理會不明電話及訊息；三要則是要保管好個人資料、要小心詐騙話術，要打165防詐專線查證，萬一不慎被騙匯款，卅分鐘內報案是黃金關鍵時間，凍結帳戶、收集證據及配合偵辦，就有很高機會追回款項。

詐騙 校園 台灣人壽 打詐 中信金控

