台壽攜手彰檢 校園防詐「3不3要」

防詐金融教育前進中台灣校園！中信金控子公司台灣人壽廿二日於逢甲大學舉辦防詐講座，台灣人壽董事長許舒博、總經理莊中慶、獨董許文彥等高層首度總動員，攜手檢察官前進校園推廣金融防詐教育，上百名學生熱情參與，台灣人壽吉祥物台灣阿龍也擔任反詐大使與學生互動，播放改編版台灣阿龍主題曲「天天都是防詐天」，用熟悉的音樂旋律扎根防詐知識，期望更多青世代成為反詐種子。

台灣人壽二○二二年起將防詐納入公司治理，推動多元全齡防詐宣導，並推出官方短碼簡訊「68688」，保障客戶免於釣魚簡訊詐騙。許舒博說，防詐不僅是全民重要的課題，更是企業的社會責任，台灣人壽在第一線致力落實識詐防詐，期望守護客戶財務安全。莊中慶則感嘆被詐騙的多數是中高齡族群，勉勵學生強化自身識詐能力外，更要把防詐知識帶給親朋好友。

「被害年齡冠軍是十八至廿三歲的年輕族群。」彰化地檢署主任檢察官林俊杰說，年輕學子成為詐團眼中肥羊，呼籲「三不三要」口訣，不提供金融帳戶及提款卡，不聽陌生人指示操作提款機匯款，不理會不明電話及訊息；三要則是要保管好個人資料、要小心詐騙話術，要打165防詐專線查證，萬一不慎被騙匯款，卅分鐘內報案是黃金關鍵時間，凍結帳戶、收集證據及配合偵辦，就有很高機會追回款項。