Bolt台灣區總經理曾憲竑：目標3到5分鐘能叫到車

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導

Bolt進軍東亞市場，以台灣作為敲門磚。Bolt觀察東亞各國的法規、電子支付等市場環境後，決定先進軍台灣。展望未來，Bolt台灣區總經理曾憲竑說，短、中期目標是提供足夠的司機數，「我們希望提供理想的等待時間，希望人口密集區的消費者三到五分鐘就能叫到車，後續延伸就是做好整體滿意度。」

Bolt是一家從愛沙尼亞起家的叫車平台，成立於二○一三年，舊名「Taxify」，二○一九年更名為Bolt。Bolt早在Taxify時期就開始拓展歐洲各國市場，更名後快速將經營觸角擴展到亞洲、非洲、中美洲。當時美國是Uber的大本營，中國大陸有滴滴、對外資也不友善，因此Bolt積極開發其他市場，二○二○年進入泰國，但隨即遇到新冠肺炎疫情肆虐全球，直到疫後Bolt又開始積極拓展全球市場。

台灣叫車市場競爭激烈，Bolt因此將經營重點之一放在運用科技維持「供需動態平衡」，首重「消費者需要用車的時候，能不能叫到車？」而要能滿足消費者需求，司機數量絕不能少，但如果要讓司機有好收入，司機數量絕對不能過多，要讓供需維持動態平衡，才能對司機、乘客雙方都有利。

曾憲竑說，匹配消費者的叫車時間最好是三到五分鐘，「三到五分鐘會是一個甜蜜點，我也希望保持在甜蜜點」。他觀察周間上班時間，民眾不見得想搭價格倍數跳太高的Uber，計程車司機因塞車「不想接單」，上班尖峰時間的供需就失衡；但過了上班尖峰時間，司機都坐在路邊滑手機。如何維持產業中的供需動態平衡，是Bolt進入台灣市場的首要課題。

曾憲竑表示，台灣叫車產業也有淡旺季，「九月是淡季，下一個是中秋，之後需求量就一路往上到年底，直到過年需求量才會下來，但過年期間中南部需求量會比較好。」他說，身為營運團隊要掌握Know-How，如果只推行銷活動，也無助產業供需循環正向發展。

