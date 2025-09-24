快訊

整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸曝

歐商登台 叫車市場進入戰國時代

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導
歐洲行動叫車領導品牌Bolt宣布正式登台，成為其進軍東亞市場的第一站。圖為Bolt的App介面。記者黃仲明／攝影
台灣叫車市場再添新兵，歐洲叫車平台龍頭Bolt宣布進軍台灣市場。台灣是Bolt進軍東亞市場的第一站，也將成為繼台灣大車隊、大都會、Uber、LINE TAXI、yoxi之後的第六大車隊，宣告國內叫車市場將進入群雄並列的戰國時代。

國際上最知名的兩大叫車平台分別是美國的Uber、歐洲的Bolt，Bolt進軍台灣市場後，讓民眾有多一個選擇。經常搭乘計程車的民眾指出，台灣許多叫車平台提供優惠折扣，但許多優惠都是看得到吃不到。上班族蔡小姐說，市面上優惠給最多的是yoxi，「但聽說車隊給司機的收入有限，尖峰時間yoxi司機反而會接別的訂單，所以上班時間反而都叫不到yoxi的車」。

而Bolt進入台灣之後，不少司機也說會考慮加入Bolt車隊。多元計程車司機私下分享，以Uber為例，Uber對司機的抽成是百分廿五，不過，Bolt多元計程車抽成是百分之廿、小黃計程車百分之十，「平台少抽百分之五，就等於我們能多賺百分之五」。

Bolt目前在五十多個國家、超過六百個城市營運，提供叫車、食物生鮮雜貨外送、電動滑板車、電動自行車租賃與汽車租賃等服務，在台灣初期會以「叫車服務」為主，暫不引進其他服務。

Bolt台灣區總經理曾憲竑說，「進入台灣，代表Bolt在東亞市場邁出大膽的一步，我們很自豪能提供具競爭力、公平與創新為核心的服務。」

Bolt表示，首先會與Hi Taxi、幸福、耐斯等三家台灣在地車隊合作進入市場，提供具競爭力的叫車服務、透明的駕駛收入，以及可提升駕駛時間效益與車輛利用率的科技。過去傳統的派車機制常導致長時間空等、長接短送與行程分配不均，Bolt的智慧系統可協助駕駛充分運用行進中的時間。

台灣叫車市場原本就相當競爭，雖然各縣市政府已明定統一費率，但各大車隊盡出奇招，誰提出的優惠補助多，就比較有機會吸引到新客戶，這也讓台灣叫車市場進入「價格戰」紅海市場。

除了Bolt，從停車管理平台起家的USPACE，近期也以UGO（機場接送）叫車服務進入市場，不過，USPACE看中的是機場接送、酒後代駕服務市場發展。USPACE執行長宋捷仁說，台灣即時派車平台市場已相當成熟且競爭激烈，現階段不會投入，但UGO會專注在中長程、可排程的移動服務需求，希望以市場區隔找到獨特定位；展望未來十至廿年，他看好全球交通發展趨勢會從人力駕駛，逐步走向Robotaxi、無人駕駛車，USPACE也會因應市場變化調整發展策略。

叫車服務 計程車 共享經濟

