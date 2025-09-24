OECD上修今年全球經濟成長 關稅衝擊尚未完全顯現

經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）昨上修全球及多數經濟體今年的經濟成長率預估，原因是預期關稅將提高而帶動的拉貨效應、美國的ＡＩ投資強勁以及中國大陸的財政政策支持措施，使全球經濟比原先預期更強韌，但也警告美國總統川普的關稅政策衝擊尚未完全顯現。

ＯＥＣＤ上調今年全球經濟成長率預測到百分之三點二，高於六月預測的百分之二點九，美國成長率預估也從百分之一點五上修到百分之一點八，歐元區成長率預估調高至百分之一點二，日本上修為百分之一點一，印度調高至百分之六點七。

然而，ＯＥＣＤ維持明年全球預估成長率預估值百分之二點九，與六月預估相同，美國成長率預測也維持百分之一點五，歐元區降至百分之一，主因為關稅及不確定性雙雙升高。

我八月外銷訂單連七紅

而經濟部昨天公布的八月外銷訂單也反映ＯＥＣＤ的最新預測。經濟部指出，八月外銷訂單金額為六百點二億美元，創歷年同月新高，年增百分之十九點五，表現優於預期，為「連七紅」。由於ＡＩ需求持續強勁，下半年消費性電子產品進入銷售旺季，可望挹注接單動能，今年全年外銷接單仍有機會再創新高、且呈兩位數成長。

經濟部部統計處長黃偉傑表示，消費新品備貨潮從半導體到記憶體等，都會包含在整體ＡＩ需求，也就是過去「蘋果光」都已涵蓋在ＡＩ需求上。在美國二三二條款關稅未確定前，ＡＩ需求有望持續強勁，我半導體先進製程及伺服器等供應鏈訂單暢旺。

黃偉傑說，除了ＡＩ需求及消費新品備貨潮，第四季是歐美傳統消費旺季，但廠商目前仍未反映備貨。第四季是歐美接單旺季是否會因今年上半年提前拉貨，而出現旺季不旺、還是旺季仍旺，則有待觀察。

儘管ＯＥＣＤ上修今年全球經濟成長預估，但ＯＥＣＤ首席經濟學者表示佩雷拉說，美國將整體有效關稅稅率提高到百分之十九點五，美國還未感受到衝擊，但「這對美國經濟是一項重擊，且美國經濟對世界其他國家如此之重要，對許多國家將造成影響」。

ＯＥＣＤ表示，美國提前進口產品的效應正在減退，對實體經濟活動的影響仍有待觀察，但對一些消費者物價及支出選擇方面的影響已經顯現；而且勞動市場走軟，失業增加，及求才人數減少，景氣調查也顯示經濟趨於溫和信號。