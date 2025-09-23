勞長專訪／工安吊車尾！洪申翰：職災減災計畫下月上路 民間專業進場

台灣重大職災率牛步緩降，尤其營造業更是歷來職災「死亡之組」。勞動部長洪申翰接受本報專訪透露，光靠勞動檢查員不是辦法，最快10月端出新的減災計畫，預計透過公私合作，籌組專業輔導團隊ㄝ也將打造「營造業履歷平台」，並給予職災勞工法律、調查上的支持。

攤開數據，台灣的職災死亡千人率0.022，遠高於新加坡的0.012、日本0.0129。2024年台灣重大職災死亡人數287人，平均下來，每1.25天，就有1名勞工死於職災。其中，營造業職災頻仍，死亡人數占了145人，更是不可承受之重。

洪申翰說，台灣經濟發展沒有比較差，職災死亡千人率卻比別人高，代表我們在職業安全、職災預防還有很多能改善的地方，「沒有一定要當第一名，但至少要在前段班。」

他強調，安全需要投資，當事業單位的安全投資不夠，就會產生漏洞跟風險。過去常看到業主將職安衛責任層層轉包，這次透過「職業安全衛生法」修法，納入業主責任，參照英國CDM法規，在工程設計之初進行風險評估，強化工程結構設計管理，判斷在哪些部分投入安全預算，當業主有預算，承包商才有風險管控資源，這是現實問題。

洪申翰認為，過去發生工安事故，勞動部的膝反射就是專案勞檢，但職災預防的落實，沒辦法只是期待勞檢，光靠勞檢員不是辦法，因此接下來的減災計畫，將推動公私部門協力，針對不同行業擴大輔導團隊機制，由民間專業人士協同進場，提供專業建議，不再只是單純檢查、開罰。

除此，勞動部也規畫推出「營造業履歷平台」，讓業主尋找合作廠商時有所參考。

對於職災勞工，也將有新的支持資源。洪申翰說，過去職災勞工追究事業單位責任的過程，在法律訴訟、調解階段，時常孤軍奮戰，職災調查事證取得也有難度，勞動部接下來也會提供法律、調查上的相關協助。