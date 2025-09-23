勞長專訪／育嬰留停彈性化但長照呢？洪申翰：長照3.0上路後檢視調整

彈性育嬰留停方案明年實施，緩解育兒家長蠟燭兩頭燒，但長照家庭也有照顧需求，同樣在家庭、職之間奔波、掙扎。勞動部長洪申翰接受本報專訪表示，必須從整體照顧政策來檢視，長照3.0上路後，若民眾有需求，再來進一步檢視職場制度需要如何配合調整。

不只育兒家庭，照顧資源可近性、職場彈性化一樣是長照家庭所期盼。對於前勞長何佩珊提出「照顧留停」，洪申翰說，他認為長照、照顧留停的概念可以討論，但勞工究竟有沒有照顧留停、長照安排需求，必須從整體照顧政策來看。

勞動部先前曾與衛福部討論，因適逢長照3.0上路之際，衛福部預計投入更多資源，來提高服務滲透率，洪申翰說，必須等接下來的照顧圖像成形，才能進一步檢討職場制度有沒有需要配合、調適的地方，由需求來驅動變革。

洪申翰說，長照3.0上路後，民眾在哪些地方滿足、哪些地方仍不足，從這些環節設想，屆時才能檢視勞動法規如何回應具體需求，勞動部、衛福部要彼此配合。

除了職場，聘雇外籍看護工的長照家庭，也必須由兩部會接合制度。對於移工來源國要求提高家庭看護工薪資，移工團體也倡議提升看護工勞動條件，洪申翰說，台灣的外籍看護聘雇模式，綁在家庭內，但個別家庭經濟條件殊異，不見得每個家庭經濟寬裕，當聘了外籍看護，多支出一份看護工薪水，可動用的收入、資源就減少，在此模式下，形塑出長照家庭的勞雇關係。

「如果關係緊張，就需要多一些政府資源進入，既協助雇主、也協助移工。」洪申翰說，這幾年已陸續開展擴大喘息、短期照顧資源，衛福部9月也放寬讓有聘僱外籍看護者也能申請「照顧及專業服務」，開放照顧家庭使用日照、家庭托顧服務屬一對多社區照顧服務。

他進一步指，從這裡看到外籍看護聘僱系統、長照系統將有更多的接合點，第一個對雇主有幫助，移工也能更多休假的機會跟空間，讓勞雇關係不再是那麼緊繃的狀況「必須從這個角度，才有更多制度變革的空間，在既有模式下，雙方都困難。」