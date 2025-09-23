台灣反制南非限制晶片外銷 外交部呼籲：生效前盡速協商
據外媒彭博報導，南非外交部日前以政府公報降等、更名台灣兩辦事處；台灣方面，經濟部23日啟動「限制晶片輸往南非」的反制措施。對此，外交部呼籲在法定預告期間60日及正式生效前，南非政府應遵守雙邊關係法律架構協議，並儘速在對等及尊嚴基礎上與我國展開協商對話。
彭博率先報導，根據政府聲明，台灣將以國安憂慮為由限制晶片銷往南非，此舉目的為保障台灣主權與經濟利益。
外交部表示，南非政府在今(2025)年7月21日發布政府公報片面對我國駐南非代表處及駐開普敦辦事處更名降格之舉措後，我國政府基於維護國家主權及尊嚴之立場，即啟動「限制晶片輸往南非」的反制措施。
外交部指出，經濟部23日正式預告輸往南非的「二極體晶粒及晶圓，光敏二極體或發光二極體」等47項貨品應經核准的措施。
外交部呼籲，在法定預告期間60日及正式生效前，南非政府應遵守兩國於1997年達成的雙邊關係法律架構協議，並儘速在對等及尊嚴基礎上與我國展開協商對話。
外交部表示，將續與經濟部保持密切協調，並依具體進展適時對外說明。
