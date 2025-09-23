快訊

花蓮堰塞湖溢流！泥流猛灌全聯困6人 2店員「肉身扛木板」慘烈畫面曝光

美股早盤／道指漲逾200點再創新高 台積電ADR漲逾4%

台灣反制南非限制晶片外銷 外交部呼籲：生效前盡速協商

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

據外媒彭博報導，南非外交部日前以政府公報降等、更名台灣兩辦事處；台灣方面，經濟部23日啟動「限制晶片輸往南非」的反制措施。對此，外交部呼籲在法定預告期間60日及正式生效前，南非政府應遵守雙邊關係法律架構協議，並儘速在對等及尊嚴基礎上與我國展開協商對話。

彭博率先報導，根據政府聲明，台灣將以國安憂慮為由限制晶片銷往南非，此舉目的為保障台灣主權與經濟利益。

外交部表示，南非政府在今(2025)年7月21日發布政府公報片面對我國駐南非代表處及駐開普敦辦事處更名降格之舉措後，我國政府基於維護國家主權及尊嚴之立場，即啟動「限制晶片輸往南非」的反制措施。

外交部指出，經濟部23日正式預告輸往南非的「二極體晶粒及晶圓，光敏二極體或發光二極體」等47項貨品應經核准的措施。

外交部呼籲，在法定預告期間60日及正式生效前，南非政府應遵守兩國於1997年達成的雙邊關係法律架構協議，並儘速在對等及尊嚴基礎上與我國展開協商對話。

外交部表示，將續與經濟部保持密切協調，並依具體進展適時對外說明。

南非 二極體 經濟部

延伸閱讀

華為擘劃AI晶片三年趕超輝達 彭博點出倚仗「三大強項」

台灣女性在英國遭圍毆 外交部：駐處已取得聯繫協助

美日韓外長重申台海和平 外交部：續提升國防與韌性

蕭美琴嘆外交預算遭刪難支應我在美廣告 藍委駁：幾乎年年增加

相關新聞

勞長專訪／育嬰留停彈性化但長照呢？洪申翰：長照3.0上路後檢視調整

彈性育嬰留停方案明年實施，緩解育兒家長蠟燭兩頭燒，但長照家庭也有照顧需求，同樣在家庭、職之間奔波、掙扎。勞動部長洪申翰接...

勞長專訪／工安吊車尾！洪申翰：職災減災計畫下月上路 民間專業進場

台灣重大職災率牛步緩降，尤其營造業更是歷來職災「死亡之組」。勞動部長洪申翰接受本報專訪透露，光靠勞動檢查員不是辦法，最快...

勞長專訪／最低工資審議將登場 洪申翰：很多受貿易衝擊國家都調升

年度最低工資審議將於周五登場。當前多變的國際經濟情勢，增添今年審議難度，勞動部長洪申翰接受本報專訪時強調「政府有優先照顧...

穩定物價！政院拍板：關鍵原物料稅負減徵措施 延至明年3月底

為穩定民生物價，行政院穩定物價小組會議拍板，拍板延長關鍵原物料等稅負減徵措施至明年3月底，包含進口黃豆、小麥、玉米免徵營...

關稅衝擊！我三大傳產接單全倒 只剩「這貨品」靠半導體擴廠需求撐住

經濟部23日指出，8月我國基本金屬製品、塑橡膠製品、化學品等傳產貨品接單全面皆黑，惟剩機械產品接單呈連7個月正成長，但還...

租金補貼2.4萬件溢領 國土署：積極追回中

內政部國土管理署23日表示，租金補貼政策推動至今，總核定約185.9萬件，其中約有2.4萬件溢領，溢領數占整體核定案件比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。