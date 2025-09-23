穩定物價！政院拍板：關鍵原物料稅負減徵措施 延至明年3月底

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院穩定物價小組23日決議，延長關鍵原物料等稅負減徵措施至明年3月底。資料照，記者侯永全／攝影
行政院穩定物價小組23日決議，延長關鍵原物料等稅負減徵措施至明年3月底。資料照，記者侯永全／攝影

為穩定民生物價行政院穩定物價小組會議拍板，拍板延長關鍵原物料等稅負減徵措施至明年3月底，包含進口黃豆、小麥、玉米免徵營業稅等；中秋節將至，政院也指示物價聯合稽查小組，嚴密監控產品價格上漲情況，不定期稽查涉囤積、哄抬物價或聯合漲價業者。

行政院指出，國際農工原物料持續回穩，多數國際農工原物料價格雖已回落至2021年12月實施減徵措施時水準，但奶油、冷凍牛肉等部分品項價格仍然較高，考量民生需求、國際經貿情勢、地緣政治風險及氣候異常等潛在通膨風險，決議延長關鍵原物料稅負減徵措施。

相關減徵措施包括，免徵進口黃豆、小麥、玉米營業稅；免徵小麥進口關稅；奶油、烘焙用奶粉、冷凍牛肉關稅稅率減半；汽油貨物稅每公升調降2元、柴油貨物稅每公升調降1.5元；水泥（卜特蘭一型）貨物稅減半。

另外，中秋節將至，行政院責請農業部、行政院消保處等相關機關，密切監控各類農漁畜產品，以及月餅、蛋黃酥等應節商品的市場情況，並加強農產品產銷調度，以滿足節慶消費需求。

農業部日前已盤點各項產品、增加供應，包括蔬菜增加5%、水果增加11%、毛豬增加27%、白肉雞增加7%、水產品增加10%，滿足市場需求。另因應颱風來襲，農業部已啟動防災應變機制，預先規劃緊急調度方案，穩定節慶期間農產品供應與價格，減少民生消費衝擊。

行政院消保處檢視四大賣場、四大超商及五大電商等三大通路常見口味月餅價格後，有53.8%的月餅價格持平或下跌，46.2%略微調漲，多數漲幅低於1成。會中也決議責請行政院消保處持續關注應節糕點市場行情，若有異常應妥為查處。

由於中秋、雙十、光復等連續假期陸續到來，國內旅遊活動熱絡，推升觀光景點餐飲需求，行政院也要求經濟部注意指標餐飲商品價格變化情況，並請物價聯合稽查小組持續關注物價波動情形，尤其烤肉常見食材、月餅等應節產品，嚴密監控產品價格上漲的合理性。

針對可能涉有囤積、哄抬物價或聯合漲價的業者，行政院指示應不定期啟動稽查，藉此對心存僥倖及觀望心態之業者，發揮遏止效果，積極對外宣示政府穩定物價、查緝不法、安定民心的決心，嚴格把關消費者權益。

行政院 中秋節 減徵 物價 原物料

