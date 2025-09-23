關稅衝擊！我三大傳產接單全倒 只剩「這貨品」靠半導體擴廠需求撐住

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部。圖／聯合報系資料照片
經濟部。圖／聯合報系資料照片

經濟部23日指出，8月我國基本金屬製品、塑橡膠製品、化學品等傳產貨品接單全面皆黑，惟剩機械產品接單呈連7個月正成長，但還是拜半導體設備需求所賜。

經濟部統計處長黃偉傑表示，美國對等關稅的確衝擊傳產，以及基本金屬接單，包括前端基本金屬及後端的金屬製品，如螺絲、螺帽、水五金等。此外還要面臨中國大陸產能過剩。

他分析，傳產都同樣面臨中國大陸產能過剩及對等關稅衝擊，加上今年上半年提前拉貨，影響下半年訂單，他坦言，傳產需求疲弱，難以維持正成長。

他指出，四大傳產貨品接單中，僅機械產品接單成正成長，8月接單17.2億美元，月減2.7%，年增3%，主因自動化及半導體設備需求成長，並以接自美國增加0.8億美元較多。這也反映，美國半導體廠仍持續擴建中。

不過，黃偉傑提及，在機械產品中，工具機接單仍衰退，亦是受到對等關稅衝擊。

全球產業兩極化，與AI相關的接單亮麗，但與AI無關如傳產，接單持續疲弱。經濟部表示，傳產受市場需求續疲，以及海外同業競爭，抑低接單動能，8月基本金屬外銷訂單年減9.3%、化學品年減9.5%、塑橡膠製品年減15.3%，僅機械產品因自動化設備需求持續成長，年增3.0%。

