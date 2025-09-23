8月美國訂單創歷史新高 東協 VS 陸港訂單將黃金交叉？經部這麼說

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

美國對AI需求強強滾，經濟部23日指出，8月美國訂單達223億美元，創歷年單月新高紀錄。此外，8月東協接單107.2億美元，已經接近中國大陸及香港接單111億美元，幾乎接近黃金交叉。

8月美國訂單達223億美元，月增3.3%，年增33.6%，以半導體等電子產品增加46.3億美元、年增65.5%最多。經濟部統計處長黃偉傑表示，美國資料中心需求龐大，即便資料中心是建在世界各地，都是從美國下單，主要是半導體、伺服器訂單增加。

經濟部統計指出，8月東協接單107.2億美元，月增5.2%，年增40.3%，以電子產品增加15.5億美元、67.6%最多，資訊通信產品增加12.6億美元、50.9%次之。

8月中國大陸及香港接單111億美元，月減4.0%，年減0.7%，以資訊通信產品減少2.2億美元或減少18.8%較多。

黃偉傑分析，從川普1.0至2.0供應鏈快速移轉中，東協是主要受惠者；現在美國對東協對等關稅底定，帶動投資及需求。

至於中國大陸，他分析，中國大陸上半年出口提升，但內需及投資則相對疲弱；進入下半年，中國大陸出口動能已無法再拉升，經濟成長出現趨緩的現象，大陸當局也發現內卷對經濟不利，已開始限縮鋼鐵業增產，以穩定經濟。

至於未來東協接單是否超越中國大陸及香港？黃偉傑認為，這要看中國大陸經濟調整情況，如果調整得好，中國大陸也是能很快反彈，現在難以判定。

