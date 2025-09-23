政院穩定物價小組決議 延長原物料稅減徵至2026年3月底

行政院23日召開穩定物價小組會議，考量國內民生需求、國際經貿情勢、地緣政治風險、氣候異常等因素，會中決議延長關鍵原物料稅負減徵措施至2026年3月底，持續從源頭減輕業者營運負擔，力求穩定民生物價。

行政院表示，國際農工原物料持續回穩，多數國際農工原物料價格雖已回落至2021年12月實施減徵措施時水準，惟奶油、冷凍牛肉等部分品項價格仍然較高。

行政院說明，加以考量民生需求，以及國際經貿情勢、地緣政治風險、氣候異常等潛在通膨風險因素續存，為維持國人實質購買力，持續從源頭減輕國內業者營運負擔，原實施第15波減徵關鍵原物料稅負措施至2025年9月底，會議決議啟動第16波措施，延長至2026年3月底。

行政院指出，減徵關鍵原物料稅負包括：

一、免徵進口黃豆、小麥、玉米營業稅。 二、免徵小麥進口關稅；奶油、烘焙用奶粉、冷凍牛肉關稅稅率減半。 三、汽油貨物稅每公升調降2元、柴油貨物稅每公升調降1.5元；水泥(卜特蘭一型)貨物稅減半。

行政院責請經濟部、農業部持續與公協會及主要業者聯繫，促請業者酌情調整商品價格，確實將降稅利益回饋消費者，以落實稅負減徵措施的政策美意。

另因應中秋節將至，行政院責請農業部密切注意各項應節產品市場供需及交易情形，加強落實各項調配供應措施，以充裕供應節慶市場需求。

農業部已盤點各項產品，節前增加供應，包括：蔬菜增加5%、水果增加11%、毛豬增加27%、白肉雞增加7%、水產品增加10%，以充分滿足市場需求。另因應颱風來襲，農業部已啟動防災應變機制，預先規劃緊急調度方案，以穩定節慶期間農產品供應與價格，減少對民生消費的衝擊。

行政院消保處檢視四大賣場、四大超商及五大電商等三大通路常見口味之月餅價格，有53.8%的月餅價格持平或下跌，46.2%略微調漲，多數漲幅低於1成。會議決議責請行政院消保處持續關注應節糕點之市場行情，若有異常情形，即妥為查處。

中秋、雙十、光復等連續假期陸續到來，行政院也要求經濟部注意指標餐飲商品價格變化情況，並請物價聯合稽查小組持續關注物價波動情形，尤其烤肉常見食材、月餅等應節產品，嚴密監控產品價格上漲的合理性，針對可能涉有囤積、哄抬物價或聯合漲價之業者不定期啟動稽查。