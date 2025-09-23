台英簽署MOU深化太空產業鏈結 助台灣跨足國際市場

國家太空中心今天表示，與英國衛星應用加速中心（SAC）簽署5年期合作備忘錄（MOU），雙方將深化在太空組裝製造、太空應用、產業鏈結與技術培育等面向交流，為台灣跨足國際太空供應鏈奠定關鍵基礎。

國家太空中心透過新聞稿說明，今天與英國在台辦事處、英國衛星應用加速中心攜手主辦「台英太空產業圓桌論壇」，邀請英國太空產業代表與台灣科技業代表座談，聚焦低軌衛星規模化夥伴關係，針對低軌衛星永續應用及產業合作藍圖深入交流。

國科會主委吳誠文開幕致詞表示，台灣與英國在太空領域交流日益密切，多個英國太空公司與國家太空中心長期合作，涵蓋衛星酬載共乘、元件製造、訊號處理、精密製造與推進技術等領域。

吳誠文指出，如今雙方齊聚討論如何進一步在衛星應用、技術研發及產業生態上合作，不僅是台英雙邊的契機，更是面向國際市場的重要里程碑。

英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）指出，太空產業是英國重要國家基礎建設，高達18%的國內生產總值依賴衛星相關服務，因此建立本土太空產業能量至關重要，相信憑藉英國的產業經驗與台灣產業的快速發展，台英合作關係將成為耀眼的「超新星」（supernova）。

國家太空中心主任吳宗信說，這次與英國衛星應用加速中心簽署MOU，象徵雙方自2023年以來逐步累積的互信與合作正式化，未來雙方將在供應鏈整合、永續與災害應變應用、新創支持、人才培育，以及太空組裝製造等領域合作，共同提升全球太空產業創新與韌性。

英國衛星應用加速中心執行長艾波特（JohnAbbott）強調，這份合作將推動真正的夥伴關係，雙方可加速在軌道服務、環境監測與永續等領域創新，強化應對全球挑戰所需的技能與設施。

今天圓桌論壇中，以「低軌衛星規模化的台英合作夥伴關係」為核心的座談會，由英國太空總署首席科學家Adam Amara、艾波特、鴻海研究院新世代通訊研究所長吳仁銘及仁寶電腦副總經理梁志賢進行四方討論，探討合作可能性與未來產業藍圖。

國家太空中心表示，本次圓桌論壇吸引22間台灣企業、10間英國企業出席商務媒合交流會，為雙邊企業建立初步認識並交流想法，進一步討論未來合作的可能性，為台英太空產業牽線。