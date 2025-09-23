租金補貼2.4萬件溢領 國土署：積極追回中
內政部國土管理署23日表示，租金補貼政策推動至今，總核定約185.9萬件，其中約有2.4萬件溢領，溢領數占整體核定案件比例約1.3%。經國土署主動調取資料確認比對，皆已通知申請人必須繳回溢領款項，對於溢領者均積極持續進行追回作業。
立法院預算中心報告指出，租金補貼2022年至2025年溢領金額逾5.8億元，半數尚未完成追討。
內政部國土管理署說明，租金補貼出現溢領原因，包括申請人資格變動，例如取得自有住宅、租約提前終止、自願放棄補貼、申請人死亡等因素所造成。為防止溢領情形發生，內政部國土管理署已透過強化勾稽查核機制、跨部會資料比對等措施，運用大數據分析並與地方政府共同合作，以完善租金補貼審查及追繳作業。
