快訊

軍卡也擋不住！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢 現場畫面如電影《明天過後》

花蓮堰塞湖溢流釀泥流 婦人緊抱電桿險遭滅頂…女兒發文急喊救命

租金補貼2.4萬件溢領 國土署：積極追回中

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

內政部國土管理署23日表示，租金補貼政策推動至今，總核定約185.9萬件，其中約有2.4萬件溢領，溢領數占整體核定案件比例約1.3%。經國土署主動調取資料確認比對，皆已通知申請人必須繳回溢領款項，對於溢領者均積極持續進行追回作業。

立法院預算中心報告指出，租金補貼2022年至2025年溢領金額逾5.8億元，半數尚未完成追討。

內政部國土管理署說明，租金補貼出現溢領原因，包括申請人資格變動，例如取得自有住宅、租約提前終止、自願放棄補貼、申請人死亡等因素所造成。為防止溢領情形發生，內政部國土管理署已透過強化勾稽查核機制、跨部會資料比對等措施，運用大數據分析並與地方政府共同合作，以完善租金補貼審查及追繳作業。

租金補貼 內政部 立法院

延伸閱讀

編億元補助國際性組織惹議 內政部：增台灣能見度

整理／川普政府推天價簽證！H-1B哪裡特別？2國申請占逾8成

白宮：H-1B新簽證費為一次性費用 僅適用新申請人

大樓磁磚掉落事故頻傳 監院糾正內政部無系統性規範

相關新聞

連七紅！8月外銷訂單為600.2億美元 創歷史同月新高

經濟部統計處公布8月外銷訂單為600.2億美元，創歷年同月新高，較去年同期增加19.5%，累計1~8月外銷訂單為4541...

聯準會重啟降息後 一年平均漲幅16%

美國聯準會於9月FOMC會議重啟降息 ，相較於歐洲央行而言，聯準會未來降息空間較大，較寬鬆的貨幣政策將有利於刺激企業投資...

燃料飆漲衝擊電價 台電：核電大國亦無倖免

電價審議委員會日前拍板，10月起民生用電將調漲，外界批評，因能源政策致台電虧損，電價才有上漲壓力，但台電今仍強調，俄烏戰...

淡水污水廠變綠能場域 沼氣、太陽能每年發電45萬度

新北市積極邁向淨零城市，淡水水資源回收中心繼今年1月啟用屋頂太陽能光電系統後，6月也完成沼氣發電系統建置，7月順利掛表運...

房貸利率高掛信貸利率卻下探 「黃金交叉」怪象將現？

中央銀行連續七波管控房市，加上針對金融機構不動產集中度的檢核，意外造成市場怪異現象。銀行房貸利率一路攀升，與此同時，信貸利率卻逐步下滑，甚至已有銀行的個別專案，出現信貸利率低於房貸利率的「黃金交叉」局面。

8月失業率3.45% 近一年新高

主計總處昨（22）日發布8月失業率3.45%、為近一年新高，且是連三個月走升。主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，8月失...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。