蕭美琴：台美關係堅實穩固 談判團隊續爭取關稅有利條件

副總統蕭美琴23日出席「2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇」。她表示，台美關係一直都堅實穩固，雙方理念相近，面臨全球關稅的挑戰，談判團隊依然持續在進行對話，爭取更有利的條件；台美產業具高度互補性，台灣企業在美國供應鏈中亦扮演關鍵角色。

包括經濟部次長何晉滄、外交部次長吳志中、CRIF集團亞洲總經理Simone Lovati、台灣總經理余建中等，皆出席活動。

蕭美琴致詞時表示，現在世界局勢變化快速，台灣正站在一個充滿挑戰但也充滿機會的關鍵轉折點。本場論壇公布「2025台商影響力排名」，這不只是一個數字或名次，而是反映台灣企業在國際舞台上的努力、韌性以及所創造的價值，她向所有在海外打拚的台灣企業致上最高敬意。

蕭美琴直言，踏出台灣在海外開創事業並不容易，這幾年國際經貿局勢風雲變幻，不論是地緣政治風險、美國關稅、對岸的產能過剩及低價競爭等，這些變局雖帶來影響，但也從中看見產業轉型與重新布局的機會。

蕭美琴重申，政府是海外台商的堅實後盾，這幾年持續推動「投資台灣三大方案」，就是希望讓台商根留台灣、布局全球；同時鼓勵產業進行雙軸轉型，導入AI和智慧技術，加速產業升級，強化競爭力，均衡整個台灣。

蕭美琴指出，近年來各項產業不斷成長及轉型，股市、出口、經濟成長率或人均GDP等各項指標均名列前茅，都是大家共同努力的成果。

蕭美琴說，在國際合作上，台美關係一直都堅實穩固，雙方理念相近。面臨全球關稅的挑戰，談判團隊依然持續在進行對話，爭取更有利的條件。

她也說，尤其台美產業具高度互補性，台灣企業在美國供應鏈中亦扮演關鍵角色，許多美商公司也加碼布局台灣、投資台灣，這樣的互信關係，讓我方對未來更有信心。

蕭美琴提到，政府的布局不只在美國，也積極推動與歐洲、日本、東南亞的合作。透過台商在當地建立的堅實力量，讓台灣供應鏈更具韌性，展現靈活創新價值。在全球供應鏈上，台灣以小搏大走出自己的影響力，每一項產業都是連結世界的重要橋梁。