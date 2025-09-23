AI需求太強了！我8月外銷訂單金額破600億美元、年增19.5%

經濟部23日發布8月外銷訂單金額為600.2億美元，創歷年同月新高，年增19.5%，表現優於預期。經濟部認為，AI需求持續強勁，今年全年外銷接單仍有機會再創新高、且呈兩位數成長。

經濟部部統計處長黃偉傑表示，消費新品備貨潮從半導體、記憶體等，都會包含在AI需求上，也就是過去「蘋果光」都已涵蓋在AI需求上。在美國232條款關稅未確定前，AI需求有望持續強勁，我半導體先進製程及伺服器等供應鏈訂單暢旺，下半年消費性電子產品進入銷售旺季，可望挹注接單動能。

經濟部預測，9月接單金額來到640億至660億美元，年增19%至22.7%。預期第3季接單金額1,845~1,865億美元，年增19.8%至21.1%。

黃偉傑表示，除了AI需求及消費新品備貨潮之外，每年第4季是歐美傳統消費旺季，惟廠商目前仍未反映備貨。第4季是歐美接單旺季是否會因今年上半年提前拉貨，而出現旺季不旺、或者旺季仍旺，則有待觀察。

他樂觀認為，在AI需求帶動下，未來只要平均每月接單金額超過550億美元，全年接單金額有望創新高、且達到兩位數成長。