勞動部促進弱勢就業 公益彩券回饋金補助增三對象

勞動部公告修正《運用公益彩券回饋金辦理促進特定對象及就業弱勢者就業補助作業要點》，以「擴大服務對象、強化計畫效益」為修正重點，善用公益彩券回饋金資源，支持地方政府及民間團體推動促進特定對象與弱勢者就業計畫，以助其一臂之力，提升自立能力。

勞動部表示，公益彩券回饋金為政府發行彩券所產生的收益，秉持「取之於社會、用之於社會」精神，運用於支持弱勢族群就業及社會福利等事項，為此，勞動部訂有《運用公益彩券回饋金辦理促進特定對象及就業弱勢者就業補助作業要點》。

勞動部說明，藉此補助地方政府、學校、社會福利機構等民間團體，為中高齡者、身心障礙者、原住民、長期失業者、二度就業婦女、獨力負擔家計者、家庭暴力被害人及更生受保護人等對象，提供多元就業促進計畫，如為其辦理職業訓練、就業服務、就業前準備，與推動創新的就業模式或研究等。

勞動部指出，為回應實務需求及強化公益彩券回饋金資源運用與補助效益，考量職業災害失能勞工、社會救助法列冊輔導的街友，及經特教法規定的大專校院及高中職身心障礙學生，都是需要促進就業的族群，本次修法將其納入申請補助計畫的服務對象，以引導資源挹注於具就業不利處境的族群。

勞動部提到，就業弱勢者對象相當多元，國內有許多關心不同族群與議題的民間團體長期投入其中，並具有一定的專業，且能更深入觸及特定族群，於是，勞動部運用公益彩券回饋金資源，結合相關單位的量能，支持民間團體為特定族群推動促進就業計畫。

經統計，該計畫2024年共補助68個單位執行計畫職涯探索、職場體驗、強化面試技巧及就業態度、增進人際溝通及勞動法規知能、就業適應團體及提升工作技能等計畫，協助弱勢族群做好就業準備銜接就業市場，支持在職者穩定就業，共辦理1,961場培力課程或活動，合計有4萬719人次受益。

勞動部說，為確保公益彩券回饋金的補助資源發揮最大效益，勞動部每年公告受理補助計畫的申請時，邀請專家學者及民間代表協助審查，提供申請單位專業意見，讓計畫能夠順利執行。

勞動部表示，因公益彩券回饋金源自民眾支持公益彩券，補助資源甚是寶貴，這次修法特別強化監督機制，讓公益彩券回饋金發揮照顧弱勢族群的效益。

勞動部也說，為讓各界了解勞動部運用公益彩券回饋金補助辦理促進特定對象與就業弱勢者就業計畫情形，及申請補助計畫期程，勞動力發展署全球資訊網設有「公益彩券回饋金專區」，歡迎民眾前往查詢。