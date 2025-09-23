連七紅！8月外銷訂單為600.2億美元 創歷史同月新高

經濟部統計處公布8月外銷訂單為600.2億美元，創歷年同月新高，較去年同期增加19.5%，累計1~8月外銷訂單為4541.5億美元，年增21.1%，創歷史同期新高，也是連續7個月正成長。

統計處表示，8月外銷訂單表現亮眼，主要因為人工智慧、高效能運算及雲端產業等需求延續，但部分傳統貨品因需求仍疲，且持續受到海外同業產能過剩影響，抵銷部分增幅。

統計處指出，按貨品別觀察，受惠新興科技應用浪潮，消費性電子新品備貨動能增溫，以及光學檢測及量測設備接單續增，推動8月電子產品外銷訂單年增39.5%、資訊通信產品年增20.6%、光學器材年增9.8%，其中，資訊通信產品的170.6億美元、電子產品的248.8億美元，表現都是歷史同月新高。

傳統貨品部分則仍然表現不佳，統計處表示，受市場需求續疲，以及海外同業競爭，抑低接單動能，基本金屬外銷訂單年減9.3%、化學品年減9.5%、塑橡膠製品年減15.3%；機械產品因自動化設備需求持續成長，年增3.0%。

展望未來，統計處表示，全球貿易政策及地緣政治風險等不確定性因素，持續制約全球經貿動能，惟人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等新興科技商機持續拓展，對我國半導體先進製程及伺服器等供應鏈需求強勁，且下半年起消費性電子產品進入銷售旺季，可望挹注外銷接單動能穩步成長。