從營建與工程業出發 勤業眾信：打造跨產業適用的AI應用藍圖

勤業眾信聯合會計師事務所23日攜手精誠資訊共同舉辦「AI 讀懂 ERP：營建工程決策大腦」研討會，聚焦企業如何在數位化與 AI 技術的推動下，將 ERP 數據轉化為決策資產，並於營建工程產業展現實務應用。邀請產業專家與學者，分享如何透過「營運閉環」與「AI 驅動決策」的方法，協助企業在高度競爭與變動的環境中掌握先機。

勤業眾信科技與轉型服務執行副總經理楊尚儒指出，AI 已成為企業競爭力的核心關鍵，不再只是提升效率的工具。他強調，企業若能讓 AI 真正讀懂 ERP，不僅能串聯跨模組數據，還能即時提供策略洞察，幫助組織從基層作業到高層決策形成一套完整的「數據大腦」。在營建產業中，AI 更能透過數據追蹤進度、分析異常，成為推動永續成長的重要引擎。

勤業眾信科技與轉型服務協理戴士真提醒，許多企業在推動 AI 時容易陷入「技術先於策略」的誤區。他指出，AI 應被定位為決策落地的推動器，而非單純的數位工具。透過數據驅動的閉環管理，企業能持續修正流程並提升營運彈性，這才是 AI 真正能帶來的價值。他進一步強調，當企業具備 AI 的 Mindset，不僅能用好工具，更能激發員工在此基礎上創造更多可能性。就像 GPT 可以被靈活運用於不同場景，AI 也能因人因職能而展現出多元角色，成為推動創新的核心力量。

精誠資訊 AI 卓越中心協理林淦偉則從實務角度分享，企業導入 AI 的關鍵挑戰，不在於演算法本身，而是讓 AI 能真正讀懂企業的營運語言與決策邏輯。傳統 ERP 雖累積龐大數據，但僅是靜態紀錄，難以轉化為決策價值。精誠獨創的 Hybrid RAG 技術，可將龐雜資料即時組織成知識圖譜，串連流程、成本、合約與資源等關鍵資訊，讓靜態資料搭配Deloitte企業顧問，成為一張「企業導航地圖」。林淦偉強調，這能協助管理者快速追溯異常、優化資源配置，並萃取成功經驗，轉化為企業智慧資產。此舉不僅提升營建與工程業的專案管理效率，也為各產業推動 AI 應用提供具體藍圖。

在實務展演與討論環節，專家團隊以「專案利潤控制」為例，展示如何透過 AI 及早發現材料進貨、工時紀錄與費用請款的異常，並將決策回饋到執行端，形成真正的營運閉環。會中亦針對企業常見問題，如 ERP 版本兼容性、資安控管、AI 回答幻覺、知識傳承等議題，提出具體可行的解方。

勤業眾信總結，當 AI 真正讀懂 ERP，它將不僅是輔助工具，而能成為企業的「常駐智慧顧問」。工程單位可即時追蹤進度，財務能精準推算現金流，成本控管則能同時掌握全貌與細節。唯有轉變對 AI 的思維，將其視為管理與決策的合作夥伴，企業才能釋放數據真正價值，實現持續創新與永續成長。