國發會端中秋型錄助地方創生 下階段邀企業簽MOU

國發會今天公布地方創生中秋型錄，精選總計125項禮盒、農產、遊程體驗等推薦清單，希望民眾歡度中秋之際，也能給地方創生團隊更多支持。國發會也說，下階段朝兩方向推動，一是邀請企業簽MOU，共推地方創生，二是協助產品於知名通路上架。

「地方創生」是以人為本，結合新創觀念，由地方青年觀察家鄉發展課題，主動提出解決對策，並運用政府部門提供的資源協助完成行動方案，希望達到帶動地方復興，並吸引更多青年留鄉、返鄉實現想法等目的。

國發會將推動地方創生視為重點政策，逢年過節也會協助推廣相關產品，近期特別精選62款中秋禮盒，46項特色農產、手工藝品等應景伴手禮，以及17項遊程體驗，總計125項的創生精選商品推薦清單，涵蓋59個青年團隊設計的獨特在地物產，自用、親友團聚或企業送禮都很適合。

融合地方特色的中秋禮盒部分，國發會精選包括新北市坪林區「茶香酥」、台東縣鹿野鄉「經典有機紅烏龍」、花蓮縣「三角冰釀咖啡」、雲林縣古坑鄉「鹽之花蛋黃酥禮盒」，以及苗栗縣卓蘭鎮「雙連梨中秋禮盒」。

至於節慶餐桌上的應景產品，則有基隆市「極上飛魚卵香腸」、嘉義縣布袋鎮「白玉酥」、屏東縣恆春鎮「海苔醬」。

國發會並指出，除了禮盒、應景產品，地方創生團隊也提供遊程體驗，讓民眾從文化走讀、親子互動、手作體驗課程中，感受節慶氛圍。

遊程體驗如台北市士林區河聲漫遊「單車走讀」，在鐘聲與水聲間尋訪信仰與民間記憶；彰化縣埔心鄉乙木羊「小小牧羊人之旅」，在牧場感受羊群圍繞的療癒之旅；雲林縣斗六市賓哥室推出攀樹體驗及木作DIY，並與湖山水庫及熱門景點結合，適合親子出遊同樂。

國發會國土處處長黃文彥表示，地方創生目前有兩大計畫，一是加強企業合作，畢竟企業多有實踐ESG的需求，希望除了採購，企業還能給予地方創生團隊工作模式的支持與輔導，透過更多方式協助地方創生，盼接下來能有企業願意簽合作備忘錄（MOU），共同努力。

另個計畫是協助產品上架知名通路，黃文彥說，目前已有初步成果，10月將宣布部分地方創生產品上架至國內知名量販店與超市。