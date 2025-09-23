強化建物安全管理措施 國土署：持續研議法規修正

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

監察院日前針對大樓外牆磁磚掉落而對內政部提出糾正在案。內政部國土管理署23日表示，已開始研議將外牆飾材納入建築物公共安全檢查申報制度，為確立具備客觀之公正檢測制度與標準，將會邀集相關部會、地方政府及專業團體就檢測方式、檢測標準、檢查人員資格與責任歸屬等事項進行研商，以落實建物公共安全管理責任及守護用路人安全。

內政部國土管理署強調，已要求各地方政府建立外牆飾材相關巡查、列管及通報等管理機制，並將其納入每年辦理地方政府公寓大廈業務督導考核。

國土管理署指出，建築法規也持續進行檢討，包括外牆材料與工法規範、外牆飾材檢測與施工證照制度，及大樓後續維修計畫等，以達強化建物維護管理及居住環境安全。

國土管理署提醒，當颱風豪雨來臨前及地震過後，大樓住戶及相關人應日常巡檢工作，落實事前強化懸掛物固定，如有施工作業，更應做好防止物品飛落措施，降低磁磚剝落或高空墜物等意外發生風險，以確保公共安全。

