勞動部保障身障就業 庇護工場增補助最高四萬元

為建構完善的身心障礙者庇護性就業服務，勞動部持續以「補助地方政府辦理身心障礙者庇護性就業服務計畫」補助庇護工場籌設營運費、設備維修汰換費、服務人員薪資、租金支出及行銷宣導費等，以降低庇護工場營運成本，增加經營競爭力。

勞動部說明，身心障礙朋友穩定就業，庇護工場服務持續精進，是勞動部一貫政策。截至2025年7月，全國計有164家庇護工場，庇護員工2,021人。

勞動部表示，為回應庇護工場營運需求，賡續精進庇護工場經營，提升訓練服務量能，本次公告修正前開補助計畫，內容包括增加庇護工場補助、提供庇護工場用人彈性及延長庇護員工轉銜後再返回期限等三大項。

勞動部指出，其中，增加庇護工場補助，包含庇護工場房屋、土地或車輛租金，每月最高補助四萬元且不再逐年遞減；配合庇護工場經營支出，依服務人數新增每月補助六千至三萬元場務管理費；庇護工場因天災等不可抗力的設備修復，可不受三年補助一次的限制。

勞動部提到，其次，提供庇護工場用人彈性，包括增列庇護職場見習者得併同庇護員工列入6:1的補助人力計算；庇護員工人數在24人以上的大型工場，因應產品銷售需要，得申請補助第二名行銷人員；同時放寬技術輔導員、業務行銷人員等服務人力任用資格，以利於庇護工場人員招募。

勞動部也說，為提升庇護員工轉銜一般職場就業意願，庇護員工轉銜一般職場後，得再返回庇護工場期限由原三個月延長至六個月，提供庇護員工安心轉銜服務。

勞動部說明，透過本次提高庇護工場補助經費、提供庇護工場用人彈性，並讓庇護員工安心轉銜一般職場等精進措施，引導提升庇護工場服務效能，未來也將持續強化庇護員工就業，確保服務品質，打造更符合需求與友善服務體系，以協助身心障礙者就業，保障就業權益。