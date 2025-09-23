快訊

樺加沙太空俯瞰圖震撼曝光！「全球最強颱」重創菲律賓 香港廣東戒備

成功嶺新兵打靶「左臉轟1大洞」 醫院曝驚險搶救及顱骨重建難度

全車無人阻止！旅英台女遭4白人藉故圍毆 報警得等4天才處理

勞動部保障身障就業 庇護工場增補助最高四萬元

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

為建構完善的身心障礙者庇護性就業服務，勞動部持續以「補助地方政府辦理身心障礙者庇護性就業服務計畫」補助庇護工場籌設營運費、設備維修汰換費、服務人員薪資、租金支出及行銷宣導費等，以降低庇護工場營運成本，增加經營競爭力。

勞動部說明，身心障礙朋友穩定就業，庇護工場服務持續精進，是勞動部一貫政策。截至2025年7月，全國計有164家庇護工場，庇護員工2,021人。

勞動部表示，為回應庇護工場營運需求，賡續精進庇護工場經營，提升訓練服務量能，本次公告修正前開補助計畫，內容包括增加庇護工場補助、提供庇護工場用人彈性及延長庇護員工轉銜後再返回期限等三大項。

勞動部指出，其中，增加庇護工場補助，包含庇護工場房屋、土地或車輛租金，每月最高補助四萬元且不再逐年遞減；配合庇護工場經營支出，依服務人數新增每月補助六千至三萬元場務管理費；庇護工場因天災等不可抗力的設備修復，可不受三年補助一次的限制。

勞動部提到，其次，提供庇護工場用人彈性，包括增列庇護職場見習者得併同庇護員工列入6:1的補助人力計算；庇護員工人數在24人以上的大型工場，因應產品銷售需要，得申請補助第二名行銷人員；同時放寬技術輔導員、業務行銷人員等服務人力任用資格，以利於庇護工場人員招募。

勞動部也說，為提升庇護員工轉銜一般職場就業意願，庇護員工轉銜一般職場後，得再返回庇護工場期限由原三個月延長至六個月，提供庇護員工安心轉銜服務。

勞動部說明，透過本次提高庇護工場補助經費、提供庇護工場用人彈性，並讓庇護員工安心轉銜一般職場等精進措施，引導提升庇護工場服務效能，未來也將持續強化庇護員工就業，確保服務品質，打造更符合需求與友善服務體系，以協助身心障礙者就業，保障就業權益。

庇護工場 勞動部

延伸閱讀

颱風天出外勤 勞部六提醒

建庇護家園費用飆漲募款難 彰化兩大社福機構「千金難買早知道」

查詢勞保勞退 手機搞定

謝宜容涉貪遭判4年6月、褫奪公權3年 勞動部說話了

相關新聞

燃料飆漲衝擊電價 台電：核電大國亦無倖免

電價審議委員會日前拍板，10月起民生用電將調漲，外界批評，因能源政策致台電虧損，電價才有上漲壓力，但台電今仍強調，俄烏戰...

聯準會重啟降息後 一年平均漲幅16%

美國聯準會於9月FOMC會議重啟降息 ，相較於歐洲央行而言，聯準會未來降息空間較大，較寬鬆的貨幣政策將有利於刺激企業投資...

淡水污水廠變綠能場域 沼氣、太陽能每年發電45萬度

新北市積極邁向淨零城市，淡水水資源回收中心繼今年1月啟用屋頂太陽能光電系統後，6月也完成沼氣發電系統建置，7月順利掛表運...

房貸利率高掛信貸利率卻下探 「黃金交叉」怪象將現？

中央銀行連續七波管控房市，加上針對金融機構不動產集中度的檢核，意外造成市場怪異現象。銀行房貸利率一路攀升，與此同時，信貸利率卻逐步下滑，甚至已有銀行的個別專案，出現信貸利率低於房貸利率的「黃金交叉」局面。

8月失業率3.45% 近一年新高

主計總處昨（22）日發布8月失業率3.45%、為近一年新高，且是連三個月走升。主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，8月失...

失業率連3升…近1年新高 關稅影響浮現

主計總處昨天發布八月失業率為百分之三點四五，較上月上升○點○五個百分點，連三個月上升，且創近一年最高，但仍為廿五年同期最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。