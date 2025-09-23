富達：Fed 獨立性受質疑 未來降息可能暫不考慮通膨
美國聯準會（Fed）上周如預期降息1碼（即0.25個百分點），基準利率降到 4-4.25%。不過，美國公債殖利率並未進一步下滑，10年期美債殖利率上升6個基本點（1個基本點是0.01個百分點）至4.13%，本周又上升至4.15%。法人認為，Fed未來可能受到更多政治因素干擾，獨立性受質疑。
富達國際宏觀與戰略資產團隊表示，Fed今年預期將再降息兩次，然後暫停降息步調。不過，Fed對數據的反應將更加難以預測。考慮到2026年5月之後Fed將迎來新任主席，進一步降息的機率上升，且降息幅度可能暫不考慮 2% 的通貨膨脹目標。
富達整體偏好防禦型資產，並在市場表現出色時降低風險資產的配置權重。在投資等級債市場，全球投等債的利差收斂幅度趨緩，主要是因為發行量受限，加上市場對未來走勢看法出現分歧。
至於非投資等級債，美國非投資等級債表現優於歐洲非投資等級債，主要是受惠於Fed降息預期。富達認為，在總體經濟環境持續變動和關稅不確定性之下，非投資等級債的價格仍處於高位。
