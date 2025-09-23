聯準會重啟降息後 一年平均漲幅16%

美國聯準會於9月FOMC會議重啟降息 ，相較於歐洲央行而言，聯準會未來降息空間較大，較寬鬆的貨幣政策將有利於刺激企業投資及經濟成長。國泰投顧統計聯準會重啟降息的情境，美股一年後平均可上漲16%，若排除衰退的情境，美股一年後平均可上漲17% 。

美國股市2025年9月續創歷史新高，主因投資人對聯準會的降息預期升溫，加上企業財報表現強勁，帶動美股表現。聯準會如預期降息一碼，主席鮑爾表示勞動市場風險是驅動這次降息的關鍵之一，點陣圖中位數顯示官員認為今年仍有2碼的降息空間，對比歐洲央行這輪已經降息逾2%且已接近尾聲 ，聯準會未來可望持續降息，維持較寬鬆貨幣政策立場 。財政政策方面，今年通過的大而美法案(OBBBA)將為科技巨頭強化自由現金流，有望增加企業股票回購及資本支出。

今年7月通過的大而美法案包含對家戶及企業的減稅方案，並對企業攤銷折舊提供優惠政策，科技巨頭有望受惠，預估2025年自由現金流將增加逾600億美元 ，有望帶動企業股票回購及資本支出。2025年至今，企業股票回購金額已超過8,000億美元，為企業股價提供正面因素。美股七雄資本支出及美股每股盈餘今明兩年皆可達雙位數成長，因為企業資本支出可用於產能擴張、提高生產效率及開發新業務，進而帶動企業獲利成長。

摩根士丹利美國關鍵股票基金以量化分析及基本面研究兩大投資方法精選持股，力求將投資組合的貝他值(Beta)維持在市場水準，以控制市場風險的方法追求投資長期成長。目前產業配置以金融及資訊科技為主，相對參考指標加碼金融類股，投資組合可靈活應對不同的市場環境，包括成長、價值等風格，配置市場具有吸引力的投資機會。