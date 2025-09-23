燃料飆漲衝擊電價 台電：核電大國亦無倖免

電價審議委員會日前拍板，10月起民生用電將調漲，外界批評，因能源政策致台電虧損，電價才有上漲壓力，但台電今仍強調，俄烏戰爭致燃料價格飆漲，才是台電近年虧損主因。

台電表示，俄烏戰爭導致燃料價格飆漲，2022年至2024年，台電為穩定民生物價、確保產業競爭力，近3年吸收民生及產業電價發電成本達6000億元，因而累積虧損超過4500億元。

台電指出，虧損大量累積期間，台灣仍有使用核電，然而多數核電國家也未因使用核電就倖免於電價上漲，例如核電佔比逾3成的韓國和佔比近7成的法國，近年都曾電價大漲超過50%，以減輕國際燃料成本飆漲導致虧損。

台電說明，近年外購綠電僅占總支出約一成，對財務影響有限，躉購制度為世界各國推廣綠電普遍機制，非台灣獨有，我國於前總統馬英九任內的2010年起實施，綠電躉購費率已呈下降趨勢，如光電費率已下降60%，離岸風電費率已降25%，且隨產業綠電需求增加，2024年四大綠電業者已有80%綠電直接賣給民間。

台電指出，8月核三重啟公投未通過，核能使用應秉持專業責任堅守核能安全、世代責任妥適處理核廢料，以及秉持民主責任凝聚社會共識。其中，核能安全為核能使用最大前提。待未來核安會正式公告「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法」第16條修正案，台電將依法執行核三廠自我安全檢查，包含準備再運轉計畫、整體安全評估、老化評估、輻射影響查核、耐震安全評估報告、及相對應終期安全分析與運轉規範修正等，並進行國際同儕審查，針對核安、時程及成本等各面向進行綜合評估，並以確保核能安全為最大前提。