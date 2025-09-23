淡水污水廠變綠能場域 沼氣、太陽能每年發電45萬度

新北市積極邁向淨零城市，淡水水資源回收中心繼今年1月啟用屋頂太陽能光電系統後，6月也完成沼氣發電系統建置，7月順利掛表運轉。兩套再生能源系統的投入，不僅強化市府「零碳翻轉、新北先行」的政策方向，也展現將傳統污水處理設施轉型為低碳能源場域的決心。

新北市水利局長宋德仁指出，淡水水資中心每日可處理生活污水約5.6萬噸，在處理過程中產生的大量污泥，經厭氧消化後每日可產生約1800立方公尺的沼氣。以往這些沼氣多以燃燒方式直接排放，無法有效利用。今年新設置的50kW沼氣發電機組，每日可運用約700立方公尺餘裕沼氣發電，每年發電量達30萬度，等同90戶家庭一整年用電，減碳效益約150公噸，可為市府節省約100萬元電費。

除了沼氣再利用，水利局也於污泥機房屋頂建置太陽能光電系統，共設置313片太陽能板，自1月啟用以來，每年發電量約15萬度、減少約75公噸溫室氣體排放，年節電效益約50萬元。整體而言，淡水水資中心太陽能與沼氣發電系統合計每年可生產約45萬度綠電，減碳225公噸，節省超過150萬元電費支出。