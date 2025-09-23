貝萊德iShares首檔美股ETF來台！009813直攻美國50大核心企業 9/30正式開募

ETF投資市場新兵報到！全球最大資產管理公司貝萊德旗下iShares在台首發美股ETF：貝萊德標普卓越50（009813），將於9月30日至10月3日展開募集。這檔ETF聚焦美國市值50大核心企業，為投資人提供布局美股龍頭的新選擇。

貝萊德投信董事長謝宛芝表示，貝萊德iShares擁有超過25年的ETF管理經驗，全球ETF資產管理規模已超過5兆美元。著眼於台灣資本市場正在快速國際化，未來將推出更多元且靈活的ETF產品，滿足投資人對專業和全球化商品的需求。

009813追蹤「標普500卓越50指數」，成分股鎖定美國市值最大、增長力最強的50家企業，包括Nvidia、Apple、Microsoft、Amazon、Meta、Tesla等科技與AI巨頭。這些企業合計市值約占標普500總市值的八成，是美國經濟與科技創新的核心驅動力。

009813悉數納入美股50大成分股，搭上全球成長引擎。 圖／貝萊德投信提供

009813經理人楊貽甯指出，截至7月底，「標普500卓越50指數」的近3年、5年、10年年化報酬率分別達21%、17.8%、15.9%，全面領先標普500指數同期的17.1%、15.9%、13.7%。即使考慮風險調整後的報酬表現，009813所追蹤的指數仍然優於標普500指數，顯示集中投資於龍頭企業能創造更佳的報酬機會。

根據最新的財報，美國標普500企業在今年第二季獲利成長率年增11.8%，其中科技類股營收成長更高達15%，每股盈餘（EPS）增幅超過21%。這波由AI、雲端、終端裝置帶動的成長熱潮，正是009813瞄準的核心。

圖／貝萊德投信提供

近期美股頻頻創下新高，投資人不免擔心是否會被割韭菜。楊貽甯表示，自1957年以來，標普500平均每年創高約18次，「創新高」已成為常態；歷史數據也顯示，在高點進場對中長期報酬影響有限。展望未來，儘管政策不確定性與地緣風險仍存，但市場普遍對美股持審慎樂觀態度，投資人可以善用美股ETF，抓住美股長線成長契機。

展望未來，美國經濟與企業持續展現創新優勢，貝萊德投信建議，投資人可透過009813高效率地一次買進美國核心產業龍頭，也適合作為中長期資產配置工具。