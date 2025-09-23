聽新聞
0:00 / 0:00

10月漲電價 盧秀燕：雪上加霜

聯合報／ 記者黃寅／台中報導

經濟部拍板電價10月1日起調漲，台中市長盧秀燕昨表示，有一點「雪上加霜」的感覺，當物價高漲或產業界碰到困難，公營事業想要調漲費率應該要慎重。

經濟部次長賴建信日前表示，產業電價已足額反映成本，但民生電價長期低於供電成本，審議會決議，產業電價不調整，但是民生電價調漲3.12%，平均電價漲0.71%。

盧秀燕昨受訪說，近2、3年電價已經調整3到4次，每次雖然微幅上漲，但加總起來也非常可觀；在產業界和民眾都面臨物價高漲，以及世界各國貿易秩序重整時刻，此時調漲電價，「其實我們有一點擔心，有一點雪上加霜」的感覺。

盧說，此時應思考協助各行各業和民眾度過難關，當物價高漲或產業界碰到很大的困難，公營事業調漲費率應該要慎重；平時調整沒有關係，但此時調整，當民生或產業界都非常辛苦時，就會給民眾「雪上加霜」的感覺。

電價 盧秀燕 漲價

延伸閱讀

全運會／奧運國手領軍橫掃輕艇激流4金 台中締造新猷

影／與盧秀燕合體因颱風延期 羅智強：改約周四晚吃小吃

國民黨主席選舉10/18投票 基層樁腳：台中黨員自主性成關鍵

籲在各縣市辦政見會 鄭麗文：避免黨員聽人頭大戶指揮

相關新聞

關稅衝擊漸浮現！周工時低於35小時人數創今年新高、歇業失業者漸增

主計總處22日發布8月失業率3.45%、為近1年新高，並呈連續第3月升高走勢。主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，8月失...

失業率連3升 關稅影響浮現

主計總處昨天發布八月失業率為百分之三點四五，較上月上升○點○五個百分點，連三個月上升，且創近一年最高，但仍為廿五年同期最...

國泰金調查 近半民眾預期 未來半年就業更困難

國泰金控昨公布九月最新民眾經濟信心調查，結果顯示，多數人對經濟成長與物價的感受，仍與政府官方數據存在顯著落差。此外，對於...

台積電領軍 台股續創新高

台股昨天在權王台積電領軍大漲卅元、收一二九五元新高帶動下，指數開高走高，加權指數盤中最高二萬五八八七點，收盤大漲三○二點...

聯發科總總理：今明年手機市場 持平或微增

聯發科昨天發表新旗艦手機晶片「天璣9500」。聯發科資深副總經理徐敬全表示，天璣9500全面採用台積電第三代三奈米（Ｎ３...

市場預期美續降息 金價上看3750美元

國際黃金價格昨天又創新高，反映市場押注美國聯準會將繼續降息，有利於資金繼續轉移到黃金等這類不孳息的貴金屬。白銀也持續上漲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。