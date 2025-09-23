聽新聞
三商美邦人壽招親案關鍵 ICS補考、個案申請

聯合報／ 記者陳佩嘉／台北報導

三商美邦人壽招親案，因金管會的ＴＷ─ＩＣＳ接軌新制一波三折，據了解，目前檯面上為中信金、玉山金雙龍搶珠，而決定價格的關鍵因素，在於三商壽是否能與主管機關談好接軌細節。

據了解，財顧公司摩根士丹利正積極協調三商壽與主管機關溝通，包括接軌ＩＣＳ的「補考」問題，以及未來「個案申請」能否談到好條件，將決定未來出售的價格。

目前呼聲最高的中信金控與玉山金，前者希望擴大規模，後者希望增加壽險版圖。

