台積電領軍 台股續創新高

台股昨天在權王台積電領軍大漲卅元、收一二九五元新高帶動下，指數開高走高，加權指數盤中最高二萬五八八七點，收盤大漲三○二點、收二萬五八八○點續創新高。法人指出，大盤技術面展現強勢，後市沿五日均線攻上兩萬六千點指日可待，不須預設高點。

第一金投顧董事長黃詣庭指出，昨天除了台積電領軍，鴻海、台達電也都上漲，資金明顯更集中在大型股，也推升指數。加權指數看回不回，本周消息面為空窗期，較重要的個人消費支出物價指數（ＰＣＥ）公布時間已經是台股收盤之後，台股的確很有機會站上兩萬六千點。

台新投顧副總經理黃文清說，加權指數要攻上兩萬六千點應沒問題，但提醒投資人勿過度追高。尤其要留意反轉訊號，例如爆大量黑Ｋ，或融資餘額單日增加大於五十億元，以及指標股轉弱等。

而台股大盤指數近來頻創新高，也反映在民眾的投資信心。國泰金控昨發布民眾經濟信心調查顯示，九月民眾對台股的樂觀指數上揚至六點二，風險偏好指數同步升至八點三。針對台股走勢預期，三成六民眾看好未來半年將續漲，較八月增加四點七個百分點；兩成九認為會下跌，較八月下滑九點五個百分點。相對於四月僅百分之廿五點六民眾看漲、近五成看跌，顯示投資人信心明顯回升。

值得注意的是，台積電昨天的股價創新高，且二奈米客戶浮上檯面。科技媒體「Wccftech」報導，台積電二奈米製程（Ｎ２）再傳捷報，晶圓檢測設備製造商科磊（ＫＬＡ）財務長希金斯在最新談話中指出，台積電已鎖定約十五家客戶，其中高達十家來自高效能運算（ＨＰＣ）領域，這也代表ＡＩ相關應用將大舉推升台積電二奈米的需求，成為新世代製程的核心動能。針對此事，截稿前台積電未回應。

台積電董事長魏哲家先前表示，從目前客戶的採用意願來看，二奈米需求將會超越其前一代製程，預計將為公司提供穩定的業務基礎和五年內可持續成長。業界分析，除了行動晶片大客戶蘋果、聯發科與高通之外，ＨＰＣ市場需求將更為關鍵。包括輝達、ＡＭＤ均已傳出將以Ｎ２打造新一代ＡＩ晶片。