國泰金調查 近半民眾預期 未來半年就業更困難

國泰金控昨公布九月最新民眾經濟信心調查，結果顯示，多數人對經濟成長與物價的感受，仍與政府官方數據存在顯著落差。此外，對於未來的就業壓力和收入停滯，更令民眾憂心。

調查顯示，認為現在就業市場比過去半年困難的有百分之四十四點一，預期未來半年會更困難的也有高達百分之四十四點八。反之，僅有一成左右的受訪者認為就業市場愈來愈好轉。

而從今年一月公布的統計開始，「就業樂觀指數（就業比較容易減就業比較困難）」一路下探，顯示民眾認為就業困難的比重愈來愈高，無論是現況或是對未來半年的預期，九月的數據都相較上月為低。

從薪資來看，有兩成的人薪資比半年前增加，高達百分之六十二點九表示沒有變化。展望未來半年，也有百分之六十二的受訪者不期待薪水會提升。顯見一般民眾認為工作難找、薪資不上漲，已經是常態，也讓許多家庭難以感受到經濟成長的成果。

經濟成長率方面，主計總處八月預估今年台灣經濟成長率可達百分之四點四五，展現對出口與科技業的高度信心。但調查發現，民眾對今年經濟成長的平均預期僅百分之三點一九，其中多達百分之六十七點一的人認為不會超過百分之四，百分之十三點七的人預期經濟成長率僅落在百分之一到二之間，值得注意的是，百分之七點一的受訪者悲觀到認為經濟成長率將低於百分之一。相較官方的亮眼數字，多數民眾顯然更為保守，認為經濟成長的好處並未廣泛傳遞到內需與家庭經濟。

物價方面，主計總處預測今年消費者物價指數年增率僅百分之一點七六，但民眾平均預期卻高達百分之二點二五，近六成認為通膨將超過百分之二。加上十月確定上路的電價調漲，物價壓力恐將雪上加霜。