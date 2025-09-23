失業率連3升 關稅影響浮現

主計總處昨天發布八月失業率為百分之三點四五，較上月上升○點○五個百分點，連三個月上升，且創近一年最高，但仍為廿五年同期最低。至於對等關稅影響是否浮現？主計總處官員表示，八月除畢業生投入職場推升失業率外，工作場所業務緊縮或歇業而失業的人數也上升，加上無薪假人數增加，對等關稅影響已經慢慢浮現。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，八月失業率不算特別高，主要是畢業生投入尋職所致，但這當中已經摻雜關稅衝擊因素，只是因為實施減班休息（無薪假），勞工仍保有工作，不會計入失業率，因此未能完全顯現。

主計總處指出，八月失業人數四十一萬五千人，較上月增六千人，其中因工作場所業務緊縮或歇業而失業者增加三千人，初次尋職及對原有工作不滿意而失業者也都增加兩千人；與去年同月比較，失業人數減少四千人。今年一至八月失業人數平均為四十萬三千人，較去年同期減少三千人。

譚文玲說，八月因工作場所業務緊縮或歇業而失業者為九點七萬人，較七月增加三千人，但和今年各月相比，人數並未因此特別顯著；若和去年同期十萬人相比，還呈現減少。

譚文玲表示，若公司受到對等關稅衝擊實施無薪假，並不會反映至失業率，但因工作場所業務緊縮或歇業、對原有工作不滿而失業者雙雙成長，其中可能公司受衝擊而倒閉，或是勞工因無薪假領最低工資，乾脆辭職另找出路。

她認為，關稅對就業市場現階段影響現主要反映在「工時不足就業者」指標上。所謂「工時不足就業者」是指因經濟因素，包括業務不振、無法找到工時大於卅五小時的工作及季節關係，致資料標準周實際工時未達卅五小時，但就業者希望能增加工時。換言之，須符合上述主觀及客觀條件才認定為「工時不足就業者」。

主計總處統計，八月「工時不足就業者」有十二點一萬人，已連續兩個月增加，較七月增加四千人，且創今年以來最高水準。譚文玲說，勞工有意願增加工時，客觀上卻無法增加工時，反映就是無薪假。

按照過往經驗，譚文玲表示，畢業季效應影響將於九月淡化，九月失業率多呈下降，若九月失業率仍走揚，可能意味關稅衝擊發酵，她希望關稅對就業市場影響程度不要惡化。

主計總處表示，按年齡層觀察八月失業率，廿至廿四歲百分之十二點○八，多為初次尋職，處於職場調適階段，且適逢畢業季，失業率較高；廿五至廿九歲失業率為百分之五點九二，卅至卅四歲為百分之三點二六。