8月失業率3.45% 近一年新高

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

主計總處昨（22）日發布8月失業率3.45%、為近一年新高，且是連三個月走升。主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，8月失業率續呈上升，除畢業生投入尋職外，對等關稅影響「慢慢浮現」，主要反映在無薪假人數增加。

譚文玲表示，暑假是畢業生尋職及學生找工讀旺季，失業率往往會呈季節性上升；預計9月畢業季效應消退、失業率應會下降，但目前情況較為複雜，若9月失業率仍上升，顯示美國關稅影響可能大於季節性因素。她認為，目前勞動市場仍屬穩定。

主計總處指出，8月失業率3.45%、為近一年新高，但仍是25年同月最低，較7月上升0.05個百分點；經季節調整後，8月失業率為3.35％、較7月上升0.02個百分點。

譚文玲指出，8月失業率不算特別高，主要是畢業生投入尋職所致，但這當中已參雜關稅衝擊因素，只是因為減班休息實施，勞工仍保有工作，不會計入失業率，因此未能完全顯現。

8月失業人數41.5萬人，月增6,000人。因工作場所業務緊縮或歇業而失業者增3,000人，初次尋職及對原有工作不滿意而失業者亦均增2,000人；與上年同月比較，失業人數減少4,000人。今年前八月失業人數平均為40.3萬人，年減3,000人。

譚文玲認為，現階段關稅對就業市場影響主要反映在「工時不足就業者」，8月共12.1萬人，已連二月增加，較7月增4,000人，且是今年以來最高。勞工有意願增加工時，客觀上卻無法增加，呈現出來就是無薪假。按過往經驗，譚文玲表示，畢業季效應影響將於9月淡化，9月失業率多呈下降，若9月失業率仍走揚，可能意味關稅衝擊發酵，希望關稅對就業市場影響程度不要惡化。

