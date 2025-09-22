關稅衝擊漸浮現！周工時低於35小時人數創今年新高、歇業失業者漸增

主計總處22日發布8月失業率3.45%、為近1年新高，並呈連續第3月升高走勢。主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，8月失業率續呈上升，除畢業生投入尋職外，對等關稅影響「慢慢浮現」，主要是反映在無薪假人數增加。

她表示，暑假是畢業生尋職及學生找工讀旺季，因此往往會呈季節性上升；預計9月畢業季效應消退、失業率應會下降，但目前情況較為複雜，若9月失業率仍上升，顯示美國關稅影響可能大於季節性因素。譚文玲認為，目前勞動市場仍屬穩定。

主計總處指出，8月失業率3.45%、為近1年新高，但創25年同月最低，較7月上升0.05個百分點；經季節調整後，8月失業率為3.35％、較7月上升0.02個百分點。

譚文玲指出，8月失業率不算特別高，主要是畢業生投入尋職所致，但這當中已經參雜關稅衝擊因素，只是因為減班休息實施，勞工仍保有工作，不會計入失業率，因此未能完全顯現。

主計總處指出，8月失業人數為41萬5千人，較上月增加6千人或1.52%，其中因工作場所業務緊縮或歇業而失業者增加3千人，初次尋職及對原有工作不滿意而失業者亦均增2千人；與上年同月比較，失業人數減少4千人或0.82%。今年1至8月失業人數平均為40萬3千人，較上年同期減少3千人或0.84%。

譚文玲分析，8月因工作場所業務緊縮或歇業而失業者為9.7萬人，較7月增加3千人，但和今年各月相比，人數並未因此特別顯著；若和去年同期10萬人相較，則還呈減少。

譚文玲表示，若公司受到對等關稅衝擊實施無薪假，並不會反映至失業率，但因工作場所業務緊縮或歇業、對原有工作不滿而失業者雙雙成長，當中可能公司受衝擊而倒閉，或是勞工因無薪假領最低工資，乾脆辭職另找出路。

她認為，關稅對就業市場現階段影響現主要反映在「工時不足就業者」指標上。所謂「工時不足就業者」是指因經濟因素，包括業務不振、無法找到工時大於35小時之工作及季節關係，致資料標準周實際工時未達35小時，但就業者希望能增加工時。換言之，須符合上述主觀及客觀條件才認定為「工時不足就業者」。

8月「工時不足就業者」有12.1萬人，已連續2個月增加，較7月增4,000人，且創今年以來最高水準。譚文玲認為，勞工有意願增加工時，客觀上卻無法增加工時，反映就是無薪假。