對等關稅影響浮現！8月失業率升至3.45% 近一年新高

主計總處今天發布8月失業率為3.45%，較上月上升0.05個百分點，連三個月上升，且為近一年最高，但仍為25年同期最低。至於對等關稅影響是否浮現？主計總處官員表示，8月除畢業生投入職場推升失業率外，工作場所業務緊縮或歇業而失業的人數也上升，加上無薪假人數增加，對等關稅影響已慢慢浮現。

就業數據中另有「工時不足就業者」，可視為低度就業者，對象是指因經濟因素（包括業務不振、無法找到工時大於35小時工作及季節關係），但希望且能增加工時者。8月工時不足就業人數為12.1萬人，較上月增加4千人，一般認為也與無薪假人數增加有關。而隨著9月無薪假人數大增，9月工時不足就業人數應該也會同步反映。

主計總處調查，8月就業人數為1164.1萬人，較上月增加3千人，其中服務業部門增加6千人、0.08%，農業部門則減 2 千人或 0.39%，工業部門減1千人、0.02%；與上年同月比較，就業人數增加2.8萬人、0.24%。1至8月就業人數平均為1162萬人，較上年同期增加3.1萬人、0.27%。

8月失業人數為41.5萬人，較上月增加6千人、1.52%，其中因工作場所業務緊縮或歇業而失業者增加3千人，初次尋職及對原有工作不滿意而失業者都增加2千人。

8月失業率為3.45%，較上月上升0.05個百分點，較上年同月則降 0.03個百分點。經季節調整後失業率為3.35%，較上月上升0.02個百分點。1至8月失業率平均為3.35%，較上年同期下降0.04個百分點。

主計總處表示，按年齡層觀察，20至24歲者12.08%，多為初次尋職，處職場調適階段，且適逢畢業季，失業率較高；25至29歲者失業率為5.92%，30至34歲者為3.26%。