央行：美元穩定幣可能影響歐元、人民幣及日圓地位

美國今年推動天才法案，加速穩定幣進程，外界認為這將改寫金融市場秩序。中央銀行於報告中點出，美元穩定幣可能影響歐元、人民幣、日圓等其他國際貨幣的地位。

今年7月，美國總統川普正式簽署「指導與建立美國穩定幣國家創新法案」（Genius Act，簡稱天才法案），推進加密貨幣監管進程，也激勵加密貨幣市值應聲衝高。

市場聚焦美國推動穩定幣的戰略思維，中央銀行近期發布的報告中指出，天才法案強化美元穩定幣的合法性與透明度，促使價格更為穩定，提升用戶信任，鞏固美元作為全球虛擬資產交易與支付的核心貨幣，提升美元在加密金融領域的霸主地位。

央行並指出，目前全球銀行間跨境支付清算，須透過環球銀行金融電訊協會（SWIFT）進行，其中美元為最主要交易幣別；日後，若美元穩定幣成為跨境交易重要媒介，可能將排擠傳統SWIFT系統的美元交易量，對SWIFT及金融機構收益構成挑戰。

央行表示，美元穩定幣也可能影響歐元、人民幣、日圓等其他國際貨幣地位。目前歐元為全球第二大國際準備貨幣，但在跨境支付中的占比遠低於美元。歐洲央行（ECB）顧問薛佛（Schaaf）指出，若美元穩定幣在歐元區廣泛使用，恐影響歐洲金融穩定及歐元重要性，不利歐元國際地位提升。

至於人民幣，央行分析，如果中國大陸的企業或個人以美元穩定幣作為支付工具，可能強化美元在全球貿易的地位，削弱人民幣國際地位；加上美元穩定幣於區塊鏈流通，不完全依賴中心化的機構，貨幣當局對其施以傳統資本管制措施相關限制時，可能增加資本管理難度，進而形成一個中國大陸無法完全掌控的美元交易管道。

不過央行指出，今年5月，香港通過「穩定幣條例」，允許特定機構發行港元或離岸人民幣（CNH）穩定幣，未來中國大陸可能在香港試行以離岸人民幣為基礎的穩定幣，以便在維持嚴格資本管制的同時，開拓人民幣於境外流通的另一條途徑， 藉此提升人民幣的國際影響力，並防範美元穩定幣對人民幣國際地位的挑戰。

央行並提醒，美元穩定幣對開發中國家貨幣主權有兩大影響，一是美元穩定幣具有速度快、成本低、價格穩定等優勢，在通膨較高或資本管制較為嚴格國家，民眾或企業可能更加傾向使用美元穩定幣進行交易或儲蓄等行為，使美元穩定幣成為主要流通貨幣，弱化本國貨幣功能。

第二，部分開發中國家的監管能力有限，大規模使用美元穩定幣可能帶來洗錢、黑市交易等風險，加上美元穩定幣的便捷性，將使資金更容易匯出，不利外匯準備與金融穩定。